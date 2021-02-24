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曾墮胎5次！她曝「姊姊懷了第8胎」不肯分手 網批：鬼遮眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享姊姊愛上渣男，讓姊姊懷上第8胎的離奇故事，並奉勸女孩子要睜大眼睛找另一半。圖片來源／ingimage
一名女網友分享姊姊愛上渣男，讓姊姊懷上第8胎的離奇故事，並奉勸女孩子要睜大眼睛找另一半。圖片來源／ingimage

這叫「愛到卡慘死」還是「鬼遮眼」？一名女網友在Dcard發文分享「姊姊懷了第8胎」的故事，她表示姊姊最近傳給她看驗出2條線的驗孕棒，指自己又懷了第8胎，「但是果然沒意外，我姊夫又要她墮胎，這已經是他們拿掉的第5個小孩了，你沒看錯！就是5個小孩、5條生命」。

原PO感嘆在姊姊身上看到什麼叫做「愛到卡慘死」，從他們交往開始就不喜歡姊夫，總覺得他不愛姊姊，也對她不好，「光是在交往期間，她懷了第1個孩子就不打算負責，就算要拿掉也沒陪她去婦產科」，雖然原PO勸她早日分手，但她就像「鬼遮眼」一樣，不肯聽勸。

原PO語帶嘲諷地說，之後姊姊懷了第2胎，姊夫果不其然要她拿掉，「哇賽～他完全不怕我姊會不孕耶」，這次姊姊堅持生下來，也只好妥協登記結婚，但婚後兩人不斷吵架，陸陸續續懷孕生下3個小孩，但後面的5、6、7胎全都被叫去拿掉，「其中一次墮胎甚至在姊姊生日當天，姊姊哭爆！這我也是後來才知道的」。

至於這次懷了第8胎，原PO大罵為什麼不避孕？不過她卻表示沒準備保險套的時候通常會體外，但有時候對方卻不遵守，「我姊根本是超級容易受孕的體質，隨便都能懷孕，她很想留著這胎，怕再拿掉真的會不孕，我只能說渣男遇上傻妹」。

原PO補充，姊姊非常喜歡小孩卻和老公經常吵架，他甚至會在小孩面前家暴，讓原PO忍不住苦勸「女孩們睜大眼睛看清楚，有些人真的就是不愛妳啊」。網友們聽了也忍不住留言回應，「妳姊真的被鬼遮眼了，是不是還有點中邪」、「光是在孩子面前打老婆這點就很討戰了，但姊姊看起來完全沒清醒過」、「她怎麼會讓自己落到這個地步還不醒」。

Dcard 懷孕 家暴

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