岳母開口直討百萬聘金更拒給嫁妝 他抱怨：結婚真麻煩

結婚原是兩個家庭的結合，亦是天大的喜事，但常有家庭卻為了籌備婚禮失了和氣，令人十分遺憾。有網友分享，他與女友論及婚嫁，兩方的母親卻為了聘禮、嫁妝爭吵不休，令他直呼「為何結個婚這麼麻煩？」

一名網友於臉書社團《靠北婚姻2.0》上發文表示，年後原PO家正為了他的婚事在吵架，原PO母親照習俗會給女方小聘26萬、大聘36萬及金飾22萬元套組，但女方母親認為養女兒不容易，不願將婚事搞得像賣女兒，卻也不想廉價出嫁，為給女兒一個保障，堅持要小聘36萬、大聘68萬及金飾38萬元套組，表明要全部留給女兒，且不給嫁妝。

女方母親在喜宴籌辦上又表示「『親戚少、桌數少』，故要求男方家大方一點，喜宴錢全出」。對此，原PO母親直搖頭道「喜宴加上其他開銷，一場婚禮下來花費太高昂」，雙方家庭各持立場，場面相當尷尬。

令原PO最為難的是，女方母親的最後一個條件是希望他能夠買房，頭期款男方付，而房貸則可夫妻對半，代表原PO家至少需要準備500萬元以上，才有辦法負荷，讓他不禁崩潰直呼「男女兩邊都很堅持，為何結個婚這麼麻煩？」

網友紛紛留言勸「別結了」，「婚前就這樣，你能想像婚後的樣子嗎？」、「不用煩了，這種婚不用結了」、「這不是賣女兒的話，什麼才是賣女兒？」、「這樣的婚姻只是悲劇的開始」、「真心不要結，未來日子長，一起面對困難多。這就是眾多困難其中之一，如果雙方都不能站在對方立場想，找出雙方對等互惠且尊重的方法，未來一定夠你們吵，不會因為這事情花錢順利解決，你的婚姻就能圓滿，只會埋下離婚及家庭問題的種子罷了」。