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怎麼預防孩子內八？什麼坐姿最容易出現內八腿？

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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家中孩子是內八腿嗎？家長發現孩子是內八腿時勿過度擔心，有可能只是成長期中的短暫現象。但如果內八腿已嚴重影響孩子行走，請務必帶去給醫生檢查。

內八腿的形成原因有哪些？

1. 成長中的短暫現象

幼兒在學習走路的初期，常會有走路內八的狀況，屬於常見的正常現象。學步過程中，腳部因使力與抓地的方式尚未成熟，就有可能出現特殊的「內八」或「外八」走路姿勢。一般來講，2歲之前是外八，2歲之後到4歲是內八，4歲之後才會回到正常狀況。隨著年紀越大，走路跟肌肉發展越來越成熟，小腿跟大腿骨頭角度越來越穩定，走路內八字的狀況就會逐漸消失。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

2. W型坐姿

「W型坐姿」坐起來就像英文字母「W」，由於這一坐姿常見於電視機前的孩子，又稱為「電視兒童坐姿」。根據媽咪拜駐站專家周晉逸職能治療師的分享，尚未入學或是幼稚園的小朋友，在地板活動的時間佔了一天中大部分的時間。許多小朋友常會出現W型坐姿，是因為孩子們透過這樣的姿勢，讓肌肉可以在較不需要用力的情況下，達到坐姿的穩定。

但這樣的坐姿並非是最有效率的，甚至可能容易造成孩子髖關節脫臼，並限制了軀幹的力量。除此之外，還可能造成孩子平衡感及動作協調不佳，長期下來更有可能導致孩子腹部、腰部以及下肢的肌力不足。W型坐姿容易增加大腿骨、小腿骨內轉的角度，而造成骨骼變形、異常，可能會造成孩子走路內八、X型腿。

如何預防孩子內八情況

1. 減少使用學步車（螃蟹車）

學步車主要是方便照顧者能去做家事時使用，但本身並沒有提供「教」孩子學走路的功能。建議當孩子開始學走路時，由父母指導最好，才可避免孩子以不當方式走路。

２. 改善孩子坐姿

當父母發現孩子以W型等不良坐姿坐著時，建議在當下教導孩子，採用較正確的坐姿，如腳盤坐、雙腳向內交叉或長坐姿。（長坐姿：將雙腳伸直向前平行擺放，也就是雙膝伸直的坐姿）透過日常的改善避免孩子習慣不良坐姿，進而減少出現內八腿、外八腿、Ｏ型腿等狀況。

其他推薦坐姿：

(1) 盤腿坐：雙腿向內彎曲、交叉坐姿，這是一開始寶寶練習坐時最鼓勵的坐姿

(2) 半盤腿坐：一條腿伸直，一條腿向內彎曲

(3) 環坐姿：坐在地上，雙腿的腳掌相對貼合，形成環狀

(4) 長坐姿：雙腿往前伸直，呈現平行狀

(5) 側坐姿：先採取長坐姿，再將雙腿彎向同一邊

(6) V坐姿：雙腿向前伸，呈現V型的斜狀

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

3. 避免趴睡睡姿

許多孩子會習慣趴睡，但趴睡睡姿容易在睡眠過程中，讓雙腳足尖往內轉，長時間下來易造成內八。

4. 加強腿部、腳弓和踝關節的力量練習

可以從踢毽子、騎腳踏車、溜冰、溜直排輪等行為，加強腳部往外動作，從這些行為改善內八現象。

5. 找尋專業醫師評估

大部分小孩生下來都有內八，但隨著成長會自行矯正、慢慢調整。但如果孩子內八行為沒改善，反而越來越嚴重，建議可先至小兒科骨科專科檢查，避免自行判斷，耽誤最佳治療期。

本文擷取自「怎麼預防孩子內八？什麼坐姿最容易出現內八腿？」，由《媽咪拜》授權轉載

睡眠 腳踏車

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