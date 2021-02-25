「如何幫助孩子長高」一直是爸媽關心的議題，尤其坊間的轉骨偏方、食物資訊從不曾少過，但要能吸收這些食物，前提是要有好的脾胃，加上適度運動，底子打好了，才能有效幫助孩子長高！

脾胃健康對長高有多重要？

孩子脾胃好，吃進去的食物營養都能消化吸收，相對有助於成長；要是脾胃不好，不但營養吸收不了，更遑論長高長壯！以中醫觀點來看，脾胃是健康的根本，能吸收食物營養、轉化為氣血，成為身體及五臟六腑的能量來源，對成長的孩子來說一大關鍵，而且脾胃健康，從兒童時期就得打好基底。

Q：要怎樣才能有好脾胃？

A：脾胃健康與否，取決於日常飲食習慣，孩子對於健康飲食較無概念，爸媽可協助孩子攝取健脾胃食物：

1. 多吃黃色類食物

在中醫來說，黃色食物有「養脾胃」的效果，像地瓜、南瓜、糙米、小米粥、玉米等等，可在上午7~11點、脾胃經運行的時間食用，吸收效果更好。若早餐不方便準備，午、晚餐時也可將白飯改為糙米或地瓜。

2. 少吃油炸、甜食、手搖飲

孩子最愛的三種食物（多數大人也愛哦），但油炸、甜食、冰涼飲料進到胃裡後會阻礙脾經運作、使代謝緩慢，體內的廢棄毒素排不出去，相對也會影響消化吸收。不止如此，手搖飲、甜食等「含糖飲食」還會抑制生長激素分泌，偏偏這些又是隨手可得的食物，爸媽得特別留意才行。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

想長高，運動不可少！

適當、適量的運動可刺激孩子的骨頭生長，達到長高的效果。只不過，骨頭需要「垂直於地面」方向的衝擊力，才能刺激骨頭變長，因此並不是所有類型的運動都能幫助長高或發育。

以下這4項是適合孩子長高的運動：

1. 跳繩：

跳繩是全身性、規律密集的跳躍運動，可同時刺激生長激素分泌、消耗熱量，加速營養吸收力，促進孩子長高。

2. 游泳：

屬於肢體延伸類的運動，由於人在水中承受的壓力較小，游泳時的伸展動作可以拉伸韌帶、全身肌肉，讓關節和骨骼的生長得更好。

3. 騎腳踏車：

「椅墊高度的調整」很重要，讓腳必須拉長才能踩到腳踏板、卻又不失踩踏的舒適性，能伸展膝蓋部位的軟骨組織，促進長高。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

4. 打籃球、排球：

這兩項運動有許多跑跳動作，例如投籃、搶籃板球、攔網、扣球等。這些跳躍動作能對下肢骨骼產生「垂直地面」的衝擊力，可幫助孩子長高。

Q：哪些運動對長高較沒有幫助？

A：過度激烈、負重過重的運動都要避免，例如馬拉松、舉重、柔道、摔角等等，對發育中的骨骼與肌肉都是傷害，也因消耗量大．使身體過度緊繃，稍有不慎可能還會使生長板受傷，反而妨礙生長，建議在成長階段最好避免。

本文擷取自「孩子要長高有什麼偏方？脾胃不好、不運動，其餘免談！」，由《媽咪拜》授權轉載