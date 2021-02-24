婆婆帶6人硬闖娘家「體驗圍爐」 媳婦氣炸：害我變親戚笑柄

過年與家人團聚吃飯應該是溫馨且開心的時刻，但若有不速之客就掃興了。一名女網友因婆家沒有圍爐的習慣，就帶著先生回娘家吃飯，沒想到得知此事的婆婆竟也帶著姑姑一家子不請自來，最後還跟親家吵了起來，讓她大為傻眼，直說這是「最不爽的過年」。

當事人在臉書粉絲專頁「靠北婆婆2.0」發文，揭露婆家的離譜行徑。這名媳婦文中寫道，娘家因人口眾多，今年過年圍爐以辦桌形式席開12桌，因為婆婆家過年沒有圍爐習慣，所以她帶著先生回到娘家吃飯。

當事人表示，第一次參加娘家圍爐的先生因為很興奮，所以拍照分享給婆婆看，而婆婆詢問了菜色後，居然就帶著姑姑一家，一共7人殺到她家，說要「體驗圍爐」。由於事發突然，現場根本沒有他們的位子，當事人的爸爸雖臉色不悅，仍搬出一張小矮桌，讓他們擠在大門邊用餐。

當天的重頭戲是高齡102歲的祖母逐桌發給每人1個2千元紅包，因為紅包數量早已算好，加上爸爸還在生氣，到了她婆婆那一桌，就說「外人不用了，本來就沒在名單內」直接走人，結果婆婆聽到這種說法後立刻跳起來大罵，說他們也在這裡吃飯，為什麼沒有，甚至還吵到差點跟她爸爸打起來。就連勸架的先生也被婆婆罵：「入贅了是不是？拿了紅包不認媽了！」

「害我變成罪魁禍首飽受親戚們冷嘲熱諷」，好好的圍爐演變至此，讓媳婦相當氣憤無奈，「今年真的是我最不爽的過年！」

這般誇張情節也引起網友熱議，「顛覆三觀了」、「做人的基本要有，不請自來還跟親家吵架，真的臉皮厚到誇張，丟臉丟到不行」、「這比包600帶一家八口去吃喜酒還過分（人家至少還包了600）」、「你婆婆大過年的跟著媳婦回娘家有沒有包個大紅包給你祖母啊？」、「不只婆婆，去的7個人都有很大的問題，怎麼吃得下去也怎麼看得下去？」、「這種人沒禮貌不請自來，分明就是要佔人家便宜」。

有網友提供遇到這種情況的解決方式，「跟長輩說，所有要參加的人都要『繳費』，沒繳費不能參加，還1個月前先給，1人5000元，她應該就不想來了」。也有人認為婆家的人若想一起圍爐，只要事先溝通好，就不會搞成大家都不開心了。