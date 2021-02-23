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女帶小孩買燒餅插隊還嗆人沒愛心 他「1句話」完勝讓她臉綠

聯合新聞網 / 綜合報導
聯合報系資料照
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帶著小孩插隊還嗆人沒愛心，堪稱最差身教！一名網友排隊等買燒餅時，遇到一名少婦帶著小女孩就大喇喇的直接插隊，還以「小孩子餓了不能先買一個嗎？」當理由，嗆他不禮讓「沒有愛心」，當下原PO為避免當眾衝突，於是便對小女孩說了一句話，果然小女孩立刻放棄吃燒餅，讓上千網友大讚原PO「神操作！」

一名男網友日前在《爆怨2公社》發文表示，早上到燒餅店排隊買燒餅時，一名少婦帶著著約莫5、6歲的小女孩，連招呼都不打的直接插隊，原PO因為自己也已經排隊很了，於是拒絕少婦這樣的行為。

沒想到，少婦竟突然咆哮道：「我這兒有孩子啊！小孩子餓了不能先買一個嗎？你這個人怎麼這麼沒有愛心！」原PO心裡暗罵，擔心當眾起了爭執，會讓人以為他在欺負婦孺。於是，靈機一動，他便轉頭跟小女孩說，「小朋友你看那邊，有肯德基跟麥當勞，他們的薯條、漢堡跟炸雞比燒餅好吃多了！」據原PO形容，小女孩立刻炸毛，各種嚎叫：「媽我要吃麥當勞！我要吃麥當勞！我就要吃麥當勞！」

貼文引來眾多網友按讚叫好，大讚原PO簡直是「神操作！」、「EQ高喔」、「這鍋甩得漂亮」、「你的作法好療癒」，同時也批評該名插隊的少婦，「推到孩子身上，代表自己言教失敗」、「沒家教就沒家教，還推給孩子」、「為自己的插隊合理化的人的三觀實在是…」、「插隊就是不對」。

親子教養

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