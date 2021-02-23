存款沒2千萬不敢生！ 27歲男列不生「5優點」：煩惱都不見了

年輕人不敢生小孩？一名27歲男網友自曝早就打定主意不生小孩了，他更列出不生小孩的5大優點，讓許多網友看了直嘆中肯，貼文留言更一面倒支持「不生小孩是對了」，想不到原因竟多是因為經濟因素。

一名27歲男網友在Dcard以「不生小孩有什麼缺點？」為題發文，他表示「已打定不生小孩」，他細列5點原因並坦言「沒有打算生小孩，很多煩惱都不見了」，就只剩下努力存錢讓自己財富自由的目標，他更勸網友生小孩前要三思。

他列出以下5點不生小孩的優點：

一、可以減少好多開銷，提早財富自由。

二、可免去幫小孩找學區、從小培養才藝的麻煩。

三、不用互相比較誰家小孩比較好。

四、不用看自己的小孩在社會上受苦受難被奴疫。

五、會生出什麼樣的小孩其實是未知數，根本像在賭博，生到來討債的就慘了。

想不到這篇貼文下方留言竟有絕大多數的網友贊成不要生，網友們紛紛將原因指向經濟因素，「沒錢生什麼小孩？」、「高房價、高工時、低薪，誰想生小孩？」、「完全不想生！要嘛沒錢，要嘛錢多的工作也沒時間陪小孩」、「完全不想生小孩，覺得照顧好自己的健康、陪伴父母最重要」，甚至有網友直言，「資產沒有兩千萬以上我不會生」。

其中，也有人在回文留言處分析一般家庭生養小孩的花費，指出光是一周奶粉用量1.5罐、花費1,200塊，等於一個月花費4,800塊，再加上其他尿布用品花費就更兇了，況且小孩長大不會只喝奶粉，還需要吃副食品等營養食品，未來更有教育花費，「也難怪現在很多成年人都在等經濟條件好一點再生小孩，畢竟生養都不是一件簡單的事」。