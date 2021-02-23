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踢爆妹夫單身時曾約炮 妹崩潰流產兄自責：像害死外甥

香港01 / 朱利安／報導
男指妹妹得知事件後情緒崩潰，並導致流產，妹夫更提出離婚。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男指妹妹得知事件後情緒崩潰，並導致流產，妹夫更提出離婚。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

常說坦誠是一段感情中的根基，但也有人認為「善意的謊言」是必須的。最近有一男在網上發文，表示得知妹夫在大學單身時期曾試過「約炮」1次，他震驚下選擇告知妹妹真相。未料妹妹情緒崩潰，甚至暴瘦10公斤和流產，自此一蹶不振。事件讓他非常自責，感覺自己一手摧毀妹妹原本幸福美滿的家庭和婚姻，甚至認為「我好像害死我外甥…」。

該名台男在Dcard討論區以「我好像害死我外甥....」為題發文，指妹妹去年結婚，已懷有身孕，妹夫學歷好、有穩定工作，一家人原本過着幸福的生活。不過，原PO早前得知妹夫在大學單身時期，曾經與女子「約炮」過1次，讓他非常震驚，認為妹妹有權知道此事，便將真相告訴她，但未料妹妹情緒異常激動，更自此從未再笑過

原PO不忍看到事情演變成現在的局面，但指假如自己不說，妹夫也絕不可能坦白，「我知道了還不說，感覺也是共犯……」。事已至此，妹妹一蹶不振，妹夫對她態度變差，並提出離婚，惟妹妹仍然很愛對方，只是過不了心理關口，因此原PO大感自責，更指「我好像害死我外甥…」。

帖文引來網友討論，許多人與原PO一樣，認為有婚前性行為應向另一半坦白，但絕不應由他說出口，「約炮是該坦承，但不是由你」、「我也覺得你太雞婆了，就算真的要說，也輪不到你來說出口」、「我覺得你的初衷沒錯，但畢竟這是他倆的事，你能做是勸妹夫，自己去說清楚」，也有人批判原PO多管閒事，「你太閒是不會當志工？當時跟你妹又不是男女朋友」、「到底是干你屁事」、「你毀了一個家庭」，慨嘆最傷心的始終都是原PO妹妹。

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文章授權轉載自《香港01》

婚姻 性行為

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