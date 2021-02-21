岳父母霸氣幫出買房頭期款 他聽「這1條件」秒崩潰：不買了

不少人努力打拚存錢，就是希望能買一間屬於自己的房子。然而，一名網友PO文分享，朋友和老婆過年回娘家時，岳父母叫夫妻倆趕快買房，還表示願意幫忙出2成的頭期款，正當兩人去看房準備簽約，事後才得知岳父母要求房子必須買在老婆名下，貼文引發網友討論。

原PO在PTT發文表示，朋友去年結婚，老婆懷孕快生了，「過年回娘家，老婆父母就說要趕快買房子，還說願意幫忙出2成的頭期款」，夫妻倆本來開心去看房準備貸款買了，沒想到事後岳父母表示房子要登記在老婆名下，「因為頭期款是他們出的」。

原PO接著說，朋友老婆根本沒工作，「以前工作也是都在家裡的早餐店幫忙，月薪2萬多住家裡當零用錢的那種，沒有什麼工作技能」，雖然男方的工作還勉強夠繳房貸和一家吃穿，但貸款30年的房子是老婆名字，朋友實在不能接受。

原PO透露，朋友有和老婆討論要不要先不要買，先自己存頭期款就好，卻遭老婆嗆「有父母給頭期款可以馬上買，幹嘛不買？是你的名字還是我的有差嗎？」讓原PO好奇問「房子買老婆名字，老公繳全部房貸很正常嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛回應「買房子還要拿家裡的錢乾脆不要買」、「比較合理是共同登記，這樣不錯溝通看看」、「會在意就堅持共同持有，孩子都快出生了，誰怕誰」、「正常啊，不然孩子你生，房子她買？」、「不正常，共同持有是底線了，沒道理出大部分錢還一半都沒有」。