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媽推「7個月大」娃散步 遇阿婆炫耀：我孫9個月就會走餒

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有名媽媽推著7個月大的女兒在公園散步時，被一名路過的阿嬤說，「這麼大了還要推車喔？」，讓她瞬間不知如何是好。 圖擷自《爆怨公社》
近日有名媽媽推著7個月大的女兒在公園散步時，被一名路過的阿嬤說，「這麼大了還要推車喔？」，讓她瞬間不知如何是好。 圖擷自《爆怨公社》

每個孩子都有自己的成長進度，嬰兒通常被認為在16個月以前學會走路都算正常，而且若是太早學會行走，反而會影響骨骼與關節發育。然而近日有名媽媽推著7個月大的女兒在公園散步時，被一名路過的阿嬤看到，對方也直接跟她說，「這麼大了還要推車喔？」、「我孫子9個月就會自己走了餒」，讓她瞬間不知如何是好，因此把過程PO上網，無奈問大家，「請問要幾個月開始學走路呢？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文指出，推著娃娃車帶女兒到小公園散步，突然一名阿嬤看著她的孩子說，「啊喲，這麼高、這麼大了，還要推車喔？自己下來走啦！」而聽到此話的原PO也回應，「婆婆，我女兒她7個月，快8個月了」。不過阿嬤卻表示，「我孫子9個月就會自己走了餒」，讓原PO不知如何是好，因此發文請教眾網友的建議，「如果是你，會怎麼回應這位婆婆？」、「畢竟同一社區，我還是會遇到她」。

對此，底下網友紛紛表示，「（回她）這麼厲害，現在會飛了嗎？」、「我會回她：『唉呦，拎孫佳厲害喔！但是小朋友不要太早學會走，要多爬行，腦前葉才會刺激開發，安捏比較聰明啦』」、「8個月坐推車很正常，就算要練習爬跟走路也是在家的事情」。

也有網友認為阿嬤管太多，「有時候一些長輩就是喜歡比較誰快誰慢，我真心覺得無聊，快又如何？慢又如何？」、「關您屁事」、「這種老太婆很多啊，跟她認真妳就輸了」、「如果真的有知識，就會知道每個小孩的成長速度是不一樣的」。

原PO發文抱怨公園遇到的阿嬤。 圖擷自《爆怨公社》
原PO發文抱怨公園遇到的阿嬤。 圖擷自《爆怨公社》

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