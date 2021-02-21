父只炫耀頂大畢業小女兒卻冷落大姐 台大教授嘆：悲哀

當父母對待子女們有明顯「偏心」時，可能會讓被冷落的孩子難過。近日有網友分享，他的叔叔對待兩個女兒的態度就明顯不同，因為她們分別是私立科大與頂大畢業的。文章一出也吸引網友們討論，就連台大教授葉丙成也看不下去，直呼這名叔叔是「悲哀的父親」。

一名網友近日在Dcard發文指出，自己的叔叔有兩個女兒，大女兒畢業於私立科大，目前在手機維修公司上班，而小女兒即將從頂大畢業，預計未來不是進入台積電就是聯發科工作。原PO表示，雖然都是女兒，但這兩人受到的疼愛明顯不同。

像是家族聚會時，叔叔總是炫耀小女兒，相較之下大女兒常常被冷落，話題永遠不在她身上。原PO還說，上一次聽到叔叔談論大女兒的話題，都是好幾年前對方剛出社會的事了，而且大女兒做的所有決定，幾乎都被叔叔否決，但他又會對她說，「我不管妳，妳高興就好」。

除此之外，因為原PO父母從事科技業的關係，叔叔一直想藉此拉小女兒進軍該產業。原PO說，叔叔新年見到他父母的第一句話，並不是新年快樂，而是「今年Bonus多少？」、「你們公司還有缺人嗎？」、「少來了，股價那麼高，你一定有不少吧？」而這些舉動其實讓小女兒備感壓力，某種程度上，「她也活得很痛苦」。

不只管女兒，叔叔也要原PO好好加油，「以後一定進科技業」，讓原PO無奈直呼，「為何要用學歷或工作能力評斷一個人？」他也說，「很多時候，你口中的學店或許素質堪憂，但待人處事、上進心、在社會求生存的能力，都不會因為自己地位而改變，為什麼要用你崇尚的工程評論其他人？除了工程，你眼中還剩下什麼？別忘了那是你的家人，那是你的女兒」。

對此，底下網友也起共鳴、「我小的時候家裡很窮，到妹妹的時候就轉富，媽媽跟我說是因為妹妹命好，要我感恩命好的妹妹生在我們家」、「我也是欸，只是我是面對親戚會被冷落。以前我家人超重男輕女，現在就還好，但親戚只要問到我的學校就沒了」、「覺得備受關注也不會比較幸福，我反而比較想當自由自在，不需要被拿來討論的大女兒」。

還有不少網友痛批這名叔叔的行徑，「生一個就好，不公平的對待真的很難過」、「孩子不是你的道具，更不是你滿足虛榮心的玩具」，連台大教授葉丙成也看不下去表示，「悲哀的父親」；不過也有網友說，「很正常啊，知道投資大女兒沒指望了，當然轉投資優秀的小女兒」、「這個社會就是這樣現實，差別是對自己親人也這樣，就少了些人性」。