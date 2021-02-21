快訊

空汙釀禍？西濱車禍疑肇因能見度差 彭啟明：霧霾結合

影／濃霧中連環撞 他受傷倒車道剛爬起來 後車又輾上來　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父只炫耀頂大畢業小女兒卻冷落大姐 台大教授嘆：悲哀

聯合新聞網 / 綜合報導
當父母對待子女們有明顯「偏心」時，可能會讓被冷落的孩子難過。 示意圖。圖片來源／ingimage
當父母對待子女們有明顯「偏心」時，可能會讓被冷落的孩子難過。 示意圖。圖片來源／ingimage

當父母對待子女們有明顯「偏心」時，可能會讓被冷落的孩子難過。近日有網友分享，他的叔叔對待兩個女兒的態度就明顯不同，因為她們分別是私立科大與頂大畢業的。文章一出也吸引網友們討論，就連台大教授葉丙成也看不下去，直呼這名叔叔是「悲哀的父親」。

一名網友近日在Dcard發文指出，自己的叔叔有兩個女兒，大女兒畢業於私立科大，目前在手機維修公司上班，而小女兒即將從頂大畢業，預計未來不是進入台積電就是聯發科工作。原PO表示，雖然都是女兒，但這兩人受到的疼愛明顯不同。

像是家族聚會時，叔叔總是炫耀小女兒，相較之下大女兒常常被冷落，話題永遠不在她身上。原PO還說，上一次聽到叔叔談論大女兒的話題，都是好幾年前對方剛出社會的事了，而且大女兒做的所有決定，幾乎都被叔叔否決，但他又會對她說，「我不管妳，妳高興就好」。

除此之外，因為原PO父母從事科技業的關係，叔叔一直想藉此拉小女兒進軍該產業。原PO說，叔叔新年見到他父母的第一句話，並不是新年快樂，而是「今年Bonus多少？」、「你們公司還有缺人嗎？」、「少來了，股價那麼高，你一定有不少吧？」而這些舉動其實讓小女兒備感壓力，某種程度上，「她也活得很痛苦」。

不只管女兒，叔叔也要原PO好好加油，「以後一定進科技業」，讓原PO無奈直呼，「為何要用學歷或工作能力評斷一個人？」他也說，「很多時候，你口中的學店或許素質堪憂，但待人處事、上進心、在社會求生存的能力，都不會因為自己地位而改變，為什麼要用你崇尚的工程評論其他人？除了工程，你眼中還剩下什麼？別忘了那是你的家人，那是你的女兒」。

對此，底下網友也起共鳴、「我小的時候家裡很窮，到妹妹的時候就轉富，媽媽跟我說是因為妹妹命好，要我感恩命好的妹妹生在我們家」、「我也是欸，只是我是面對親戚會被冷落。以前我家人超重男輕女，現在就還好，但親戚只要問到我的學校就沒了」、「覺得備受關注也不會比較幸福，我反而比較想當自由自在，不需要被拿來討論的大女兒」。

還有不少網友痛批這名叔叔的行徑，「生一個就好，不公平的對待真的很難過」、「孩子不是你的道具，更不是你滿足虛榮心的玩具」，連台大教授葉丙成也看不下去表示，「悲哀的父親」；不過也有網友說，「很正常啊，知道投資大女兒沒指望了，當然轉投資優秀的小女兒」、「這個社會就是這樣現實，差別是對自己親人也這樣，就少了些人性」。

這名父親的行徑讓台大教授葉丙成也看不下去。 圖擷取自Dcard臉書
這名父親的行徑讓台大教授葉丙成也看不下去。 圖擷取自Dcard臉書

Dcard 葉丙成 台大

延伸閱讀

辦婚禮怕虧錢 閨密出建議反讓新娘絕交還「傳帳戶收禮金」

台灣限定都市傳說！這7字讓特斯拉瞬間當機 網朝聖刷爆五星

煮麵條何時下鍋最讚？ 老饕教你3撇步：不黏鍋又Q彈

高學歷菜鳥赴台積電任「這職位」 讓台大生驚：太浪費

相關新聞

父只炫耀頂大畢業小女兒卻冷落大姐 台大教授嘆：悲哀

當父母對待子女們有明顯「偏心」時，可能會讓被冷落的孩子難過。近日有網友分享，他的叔叔對待兩個女兒的態度就明顯不同，因為她們分別是私立科大與頂大畢業的。文章一出也吸引網友們討論，就連台大教授葉丙成也看不下去，直呼這名叔叔是「悲哀的父親」。

如何面對孩子青春期？在合歡山留下兒子成長的背影

寒假上合歡山，遇上很多美景——尖山坡上掛滿霧淞，一片銀白；從主峰眺望，雲海靈動，把夕陽的退場烘托得從容優雅；仰望星空，千萬雙明亮的眸子穿越光年來看顧；日出把石門山步道染成金黃，木梯上結滿晶瑩的霜雪……然而，我最想記下的，是跟15歲兒子的這個片段。

9歲兒子想花6千買高級名牌帽 媽媽苦惱上網求救

每個人對金錢的價值觀都不盡相同，父母的教育往往會給孩子潛移默化的影響，因此家長傳遞正確的價值觀給孩子是非常重要的課題。一名英國婦女近日在網路上發文詢問是否該讓９歲的兒子購買高達150英鎊(約5900台幣)的名牌帽子，她為此感到非常猶豫。此文一出，引起兩派網友論戰，留言蓋起高樓。

韓國名導與小三七度合作！新片藏性別隱喻

《逃亡的女人》是韓國導演洪常秀第24部劇情長片，也是他與柏林影后金珉禧合作的第七部作品。這部片讓他的導演生涯第四度入圍柏林影展，並入選第70屆柏林國際電影節的主要競賽片，他自己則獲得最佳導演銀熊獎。除了柏林影展之外，這部片也在羅馬尼亞布加勒斯特國際電影節中得到劇本獎，並獲邀參加紐約電影節與西班牙聖賽巴斯提安國際影展。

男友稱回南部老家「傳一張照」露餡？ 網勸：分手快樂

許多人都希望能談段甜蜜的愛情，而情侶間交往最重要的就是信任，一旦信任破滅，隨之而來的就是猜疑與爭吵。一名女網友日前在網路上透露男友告知放假期間要回老家，但卻從男友拍的照片中發現一絲不對勁，因此決定發文諮詢網友們。

媽到府打掃領2.5倍薪哭訴「女友媽不幫忙」？兒PO文抱怨網全怒

過年大掃除是件苦差事，很多人不愛打掃或沒時間，會請專業鐘點幫忙。有位網友媽媽是鐘點清潔工，過年前受雇到女友家大掃除，因為是過年前，女友家人也給了2.5倍薪水。當男友媽忙進忙出打掃，女友媽卻悠哉放空，男友媽回家後覺得委屈，向兒子訴苦，兒子為此跟女友吵架，還把過程PO在靠北女友2.0，質疑女友公主病，女友媽貴婦心態糟蹋人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。