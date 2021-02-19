9歲兒子想花6千買高級名牌帽 媽媽苦惱上網求救

每個人對金錢的價值觀都不盡相同，父母的教育往往會給孩子潛移默化的影響，因此家長傳遞正確的價值觀給孩子是非常重要的課題。一名英國婦女近日在網路上發文詢問是否該讓9歲的兒子購買高達150英鎊(約5900台幣)的名牌帽子，她為此感到非常猶豫。此文一出，引起兩派網友論戰，留言蓋起高樓。

根據英國《每日郵報》報導，一名外國媽媽日前在英國知名論壇Mumsnet發文訴說煩惱，表示自己9歲的兒子非常崇尚時尚品牌，近日兒子存到200英鎊(約7800台幣)的零用錢，並告知原PO自己看上了高級品牌Gucci裡的一頂帽子，想要用150英鎊(約5900台幣)買下來。原PO也透露老公非常支持兒子的決定，但自己卻並不希望兒子小小年紀就用零用錢購買昂貴的配件。

許多網友紛紛留言警告不該讓孩子追求名牌，「絕不能同意，這是可笑的想法，我不會花150英鎊就買個帽子，更何況他才9歲」、「這已經不是推崇名牌的問題了，這是價值觀的問題」、「我絕不會允許我的孩子有這種價值觀，萬一他未來想要更多怎麼辦」、「我是不會鼓勵花大錢買一個不會常用到的配件」、「這真的很浪費，一個9歲的孩子已經認為150英鎊的帽子是必需品，你得好好教導」。

另一派網友則認為孩子存的錢可以自己決定該花在哪，「這是妳兒子的錢，他覺得花這錢值得，你就沒資格不准他買」、「你兒子對時尚業有興趣，早點讓他花錢學習這類的商品，這不是個問題吧」、「他自己存到足夠的錢可以負擔這帽子，你在不支持什麼？」、「我覺得９歲的孩子花150英鎊買帽子並沒有很奇怪啊」、「我不覺得你兒子有錯，大家都會存錢買自己喜歡的名牌商品阿」。