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9歲兒子想花6千買高級名牌帽 媽媽苦惱上網求救

聯合新聞網 / 綜合報導
一名英國媽媽日前在論壇上發表是否該讓年幼的兒子用零用錢購買名牌帽，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名英國媽媽日前在論壇上發表是否該讓年幼的兒子用零用錢購買名牌帽，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

每個人對金錢的價值觀都不盡相同，父母的教育往往會給孩子潛移默化的影響，因此家長傳遞正確的價值觀給孩子是非常重要的課題。一名英國婦女近日在網路上發文詢問是否該讓9歲的兒子購買高達150英鎊(約5900台幣)的名牌帽子，她為此感到非常猶豫。此文一出，引起兩派網友論戰，留言蓋起高樓。

根據英國《每日郵報》報導，一名外國媽媽日前在英國知名論壇Mumsnet發文訴說煩惱，表示自己9歲的兒子非常崇尚時尚品牌，近日兒子存到200英鎊(約7800台幣)的零用錢，並告知原PO自己看上了高級品牌Gucci裡的一頂帽子，想要用150英鎊(約5900台幣)買下來。原PO也透露老公非常支持兒子的決定，但自己卻並不希望兒子小小年紀就用零用錢購買昂貴的配件。

許多網友紛紛留言警告不該讓孩子追求名牌，「絕不能同意，這是可笑的想法，我不會花150英鎊就買個帽子，更何況他才9歲」、「這已經不是推崇名牌的問題了，這是價值觀的問題」、「我絕不會允許我的孩子有這種價值觀，萬一他未來想要更多怎麼辦」、「我是不會鼓勵花大錢買一個不會常用到的配件」、「這真的很浪費，一個9歲的孩子已經認為150英鎊的帽子是必需品，你得好好教導」。

另一派網友則認為孩子存的錢可以自己決定該花在哪，「這是妳兒子的錢，他覺得花這錢值得，你就沒資格不准他買」、「你兒子對時尚業有興趣，早點讓他花錢學習這類的商品，這不是個問題吧」、「他自己存到足夠的錢可以負擔這帽子，你在不支持什麼？」、「我覺得９歲的孩子花150英鎊買帽子並沒有很奇怪啊」、「我不覺得你兒子有錯，大家都會存錢買自己喜歡的名牌商品阿」。

英國 品牌 Gucci

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