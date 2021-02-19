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男友稱回南部老家「傳一張照」露餡？ 網勸：分手快樂

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子日前在網路上透露男友說要回老家，但事後原PO從男友所傳的照片裡發現男友在南部老家所穿的鞋根本在自己家，不禁讓人懷疑照片的真實性。圖擷自臉書
一名女子日前在網路上透露男友說要回老家，但事後原PO從男友所傳的照片裡發現男友在南部老家所穿的鞋根本在自己家，不禁讓人懷疑照片的真實性。圖擷自臉書

許多人都希望能談段甜蜜的愛情，而情侶間交往最重要的就是信任，一旦信任破滅，隨之而來的就是猜疑與爭吵。一名女網友日前在網路上透露男友告知放假期間要回老家，但卻從男友拍的照片中發現一絲不對勁，因此決定發文諮詢網友們。

一名女網友近日在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示男友於春節期間要回南部老家，原PO原不疑有他，但就在男友分享老家郵票本的照片時，被原PO發現照片中男友所穿的鞋子卻在自己家，讓她覺得非常傻眼，懷疑男友回老家的照片根本不是真的。但苦無證據下，她只能在網路寫下自己的經歷，希望能得到一些分析和建議。

網友們紛紛在文章下方發表看法，「一雙鞋的背叛」、「鞋子看起來案情不單純」、「跟別的女朋友約出去玩了」、「男人說謊的時候都沒有智商，女人的眼永遠跟鷹眼一樣」、「跟他說想他了要視訊不就知道了」、「如果是我發現這些蛛絲馬跡，我應該會開門見山的問」、「這照片是之前拍的，不是當下拍的，所以人不在南部老家」、「男友是不是唬爛妳？人根本沒回南部？百密一疏呀」、「他應該是回南部老婆家啦」。

除此之外，部分網友認為原PO應該直接分手，不該容忍對方說謊的行為，「這種狀況就真的該放手了，欺騙隱瞞完全不行，明顯就是有問題」、「綠綠的，分手吧」、「分手快樂，換新換新，才不會被看輕」、「會騙人的可以分了」、「等他回來後，你請他打開手機找出原始檔拍攝日期，如果確定說謊就分手」。

分手 情侶 愛情

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