媽到府打掃領2.5倍薪哭訴「女友媽不幫忙」？兒PO文抱怨網全怒

過年大掃除是件苦差事，很多人不愛打掃或沒時間，會請專業鐘點幫忙。有位網友媽媽是鐘點清潔工，過年前受雇到女友家打掃，女友家人也大方給了過年行情2.5倍薪水。當男友媽忙進忙出打掃，女友媽卻悠哉坐沙發喝下午茶，男友媽回家後覺得委屈，向兒子訴苦，兒子為此跟女友吵架，還把過程PO在靠北女友2.0，質疑女友公主病，女友媽貴婦心態糟蹋人。

原PO表示，打掃當天女友媽「坐在沙發上聽音樂、喝下午茶」，讓年紀大且有心臟病的男友媽一個人打掃三房兩廳，男友媽當場表示打掃工作不應該全丟給別人做，但女友媽「不知道是真傻還是裝傻」，只回答「如果太累的話，可以休息一下一起吃點心」，完全沒有要動手幫忙的意思。男生認為不是花錢就很了不起，女友媽這種說法根本是「假好心真羞辱」。

媽媽回家後自覺委屈地哭了，原PO心疼媽媽告知女友，女友卻力挺自己媽媽，認為「男友媽拿錢就應該做事，而不是弄不清自己的定位，還得寸進尺想教訓給錢的人」，小情侶一度吵到快分手。後來女友媽也打電話道歉緩頰，但男方還是覺得媽媽受到傷害、被糟蹋，雙方沒共識。

PO文一出，網友一面倒，「貪圖2.5倍薪水，要工作就想從僱主變回親家」、「邏輯很詭異，而且公私不分」、「委屈的哭了？如果覺得矮人一等，就不要接這工作」、「不然收了2.5倍薪資，還要一起坐在沙發上聽音樂？」、「說到底就是覺得女方家人不應該這麼囂張嘛...如果是去其他客戶家，你媽會唸客戶？」、「本來就不該接這工作！你還不明事理跟女友鬧」、「雇主就是不想做才要花錢請人做，請了人還要自己做？」、「爭氣點，媽媽就不用一把年紀還要去女友家打掃囉」、「拜託快分手，女友值得一個正常男友和正常婆婆」。