聽新聞
test
0:00 / 0:00
「女兒長得超像婆婆」愛不下去 媽媽崩潰求助專家
一名媽媽常和自己的女兒吵架，求助專家後發現竟和婆媳關係不佳，且「女兒長得太像婆婆」有關。原來女兒出生時，曾被婆婆嫌棄「怎麼又生女的」，造成該名媽媽心理創傷，又因女兒常給婆婆帶，到最後連「走路姿勢都一樣」，讓媽媽感到「愛不下去」而長期遷怒。
兩性專家吳娟瑜在《新聞挖挖哇》上分享自己碰到的實際案例，她說那名媽媽的女兒已經15、16歲，兩人長期關係不佳，讓她很痛苦。經過探索原生家庭後，發現原因可能出自當初女兒生產時，被婆婆嫌棄，剛好女兒又愛哭，她從此情緒投射，不喜歡這個女兒。
不僅如此，媽媽發現女兒長相「越看越像婆婆」，且後來女兒託給婆婆帶，一起生活之下，連行為舉止、走路都會讓她想到她婆婆。女兒長越大，自己越無法疼愛這個女兒。
吳娟瑜說，她對那個媽媽說「問題出在她身上」。勸那個媽媽要試著接納自己的孩子，那個媽媽也聽進去，開始寬恕她的婆婆、女兒、跟老公，還有自己。花了一兩年時間，她開始對女兒態度變好，兩人關係因此改善，也變成能一起逛街、聊心事的狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言