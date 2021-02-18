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「女兒長得超像婆婆」愛不下去 媽媽崩潰求助專家

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖／Ingimage
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一名媽媽常和自己的女兒吵架，求助專家後發現竟和婆媳關係不佳，且「女兒長得太像婆婆」有關。原來女兒出生時，曾被婆婆嫌棄「怎麼又生女的」，造成該名媽媽心理創傷，又因女兒常給婆婆帶，到最後連「走路姿勢都一樣」，讓媽媽感到「愛不下去」而長期遷怒。

兩性專家吳娟瑜在《新聞挖挖哇》上分享自己碰到的實際案例，她說那名媽媽的女兒已經15、16歲，兩人長期關係不佳，讓她很痛苦。經過探索原生家庭後，發現原因可能出自當初女兒生產時，被婆婆嫌棄，剛好女兒又愛哭，她從此情緒投射，不喜歡這個女兒。

不僅如此，媽媽發現女兒長相「越看越像婆婆」，且後來女兒託給婆婆帶，一起生活之下，連行為舉止、走路都會讓她想到她婆婆。女兒長越大，自己越無法疼愛這個女兒。

吳娟瑜說，她對那個媽媽說「問題出在她身上」。勸那個媽媽要試著接納自己的孩子，那個媽媽也聽進去，開始寬恕她的婆婆、女兒、跟老公，還有自己。花了一兩年時間，她開始對女兒態度變好，兩人關係因此改善，也變成能一起逛街、聊心事的狀態。

婆婆 婆媳紛爭

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