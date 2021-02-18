長輩不在，家人感情就飄散？他曝過年感觸 釣出眾網友共鳴

過年時，許多家庭會一起圍爐團聚。一名網友表示，自從家中長輩過世後，過年時感覺只是為了行式過節而聚在一起，感情相當薄弱，令他不禁感慨，「長輩不在後，大家都自掃門前雪了」，於是想問問網友們，長輩不在後，家人的感情是否就飄散了。

一名網友在「Dcard」發文，家裡是大家庭，叔叔伯伯都住在隔壁，當時奶奶為了讓大家互相照顧，所以蓋了四棟相連的透天，但自從五年前爺爺奶奶相繼離開後，越來越覺得過年、過節時，家人親戚都只是為了形式過節而聚在一起，情感很薄弱，平常也不會有交集，更不會有互相分享、串門子的情景發生。

原po很懷念以前，期待過年吃年夜飯，滿桌子菜、客廳坐得滿滿的，現在則是提早叫好年夜飯、下午拜拜、晚上根本沒加熱就直接吃了，飯桌上只有湯匙、筷子的聲音，每個人到最後都是自顧自地吃飽，他感慨，長輩在世時都不會發生感情不好的事，長輩不在後，大家都自掃門前雪了。

不少網友有同感，「我家也是，三棟透天客廳還相通呢，長輩不在也是原因之一，相處多少都會有摩擦，年紀大又拉不下臉和好，久而久之…」、「我們家也是欸，去年奶奶過世了，大家也沒聚在一起了，甚至為了遺產吵的不可開交」、「真的…好懷念小時候的過年有多熱鬧融洽…」、「真的欸，自從我阿公過世之後，我就沒再見過媽媽的兄弟姐妹了」、「我也一直覺得老人很重要，是整個家族的精神領袖，沒有他們就都不會聚在一起了，上次見我大伯小叔已是十年前」。

不過，有網友認為「你要不要問一下你媽媽，她們終於不用煮菜、洗碗省了很多事，雖然你沒有年味，但嬸嬸們煮了好幾年終於解脫了，男生的你都不知道」、「不是感情飄散，是本來就沒有感情，只不過因為長輩而聚在一起而已」、「從小到大每到過年我媽從除夕忙到初三，每天都弄滿桌菜，甚至開兩三桌都是我們家煮，這幾年親戚有嫌隙，不一起過年我媽倒輕鬆多了」、「覺得每年只見一面，講什麼話都很尷尬，感覺只要跟自己比較好的親戚聚就好了～根本不用吃這麼盛大的尷尬年夜飯」、「那是因為忙的不是我們啊，小孩就負責吃跟玩，頂多幫忙端端菜整理一下，上一代尤其女生每到過年壓力都很大」。