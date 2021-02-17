嚇傻！女友1年收「6位數」壓歲錢 他累計21年才5萬多

春節期間有長輩給壓歲錢，最常被問就是「壓歲錢你要怎麼用」，一般人總是回答「存起來」，有需要時再花用。一位男網友表示他也跟一般人一樣，每年收到的壓歲錢都會存起來，21年來累計5萬多，但問女友今年拿多少壓歲錢時，她卻不肯透露，經原po不斷追問下才說出一年壓歲錢超過100K，讓原po大嘆雙方的「經濟背景差距」。

原po在Dcard心情板貼文表示，自己不在乎每年過年能拿到多少壓歲錢，卻很開心每年都能收到長輩的祝福。跟多數人一樣，原po每年壓歲錢也都存起來，21年累積了5萬多元。幾天前，女友在規劃怎麼用她今年領到的壓歲錢，原po心想一年的「壓歲錢還能規劃嗎，不是買個生活用品就沒了」。

怎知，女友反問「壓歲錢拿了多少哇」，原po就一五一十的把自己存壓歲錢的習慣告訴女友，還說自己21年總共存了5萬多元。一講完，女友默默的把壓歲錢收一收，就不提了。原po感覺好奇，想知道女友壓歲錢到底拿多少。在死纏爛打之下，原po才知道「原來她一年壓歲錢可以領10萬多」，大嘆「用紅包了解與女友的經濟背景差距」。

網友在看完貼文後，紛紛回應留言「好多」、「好多，一般上班族三個月的薪水」、「如果是大家族親戚一個個拜年拿很多，我不意外」、「長大了父母都會給比較多吧」，對網友的回應，原po表示自己「家庭很單純也不富裕，只知道女友家境很好，但沒想到一年壓歲錢可以這麼誇張」。