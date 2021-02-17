快訊

任中評委中廣罰200萬？趙少康：NCC別因政治擴張解釋

財神爺也開工了！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得1.07億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚇傻！女友1年收「6位數」壓歲錢 他累計21年才5萬多

聯合新聞網 / 綜合報導
女友一年壓歲錢超過100K，網友大嘆雙方的「經濟背景差距」。圖／ingimage
女友一年壓歲錢超過100K，網友大嘆雙方的「經濟背景差距」。圖／ingimage

春節期間有長輩給壓歲錢，最常被問就是「壓歲錢你要怎麼用」，一般人總是回答「存起來」，有需要時再花用。一位男網友表示他也跟一般人一樣，每年收到的壓歲錢都會存起來，21年來累計5萬多，但問女友今年拿多少壓歲錢時，她卻不肯透露，經原po不斷追問下才說出一年壓歲錢超過100K，讓原po大嘆雙方的「經濟背景差距」。

原po在Dcard心情板貼文表示，自己不在乎每年過年能拿到多少壓歲錢，卻很開心每年都能收到長輩的祝福。跟多數人一樣，原po每年壓歲錢也都存起來，21年累積了5萬多元。幾天前，女友在規劃怎麼用她今年領到的壓歲錢，原po心想一年的「壓歲錢還能規劃嗎，不是買個生活用品就沒了」。

怎知，女友反問「壓歲錢拿了多少哇」，原po就一五一十的把自己存壓歲錢的習慣告訴女友，還說自己21年總共存了5萬多元。一講完，女友默默的把壓歲錢收一收，就不提了。原po感覺好奇，想知道女友壓歲錢到底拿多少。在死纏爛打之下，原po才知道「原來她一年壓歲錢可以領10萬多」，大嘆「用紅包了解與女友的經濟背景差距」。

網友在看完貼文後，紛紛回應留言「好多」、「好多，一般上班族三個月的薪水」、「如果是大家族親戚一個個拜年拿很多，我不意外」、「長大了父母都會給比較多吧」，對網友的回應，原po表示自己「家庭很單純也不富裕，只知道女友家境很好，但沒想到一年壓歲錢可以這麼誇張」。

紅包

相關新聞

嚇傻！女友1年收「6位數」壓歲錢 他累計21年才5萬多

春節期間有長輩給壓歲錢，最常被問就是「壓歲錢你要怎麼用」，一般人總是回答「存起來」，有需要時再花用。一位男網友表示他也跟一般人一樣，每年收到的壓歲錢都會存起來，21年來累計5萬多，但問女友今年拿多少壓歲錢時，她卻不肯透露，經原po不斷追問下才說出一年壓歲錢超過100K，讓原po大嘆雙方的「經濟背景差距」。

「從18歲想婚到現在36歲」 她曝延後適婚年齡過程引共鳴

「幾歲要結婚？」或許是許多上班族最害怕長輩問的問題，不過有一位女網友就審視自己從小到大的目標，發現自己一直在「延後適婚年齡」，如今也心生乾脆單身一輩子的念頭。

兒只收一包紅包！單親媽自責「沒人脈」 網見紅包袋卻感動哭了

過年期間，小孩子最期待的就是收到親友包的紅包，但有一位單親媽媽在網上發文自嘆，兒子今年過年只有拿到她包的一包紅包，她忍不住向兒子道歉，但往友們看了她送的那包紅包反而稱讚她，紅包上寫滿給兒子的祝福話，看得出對兒子滿滿的疼愛。

性高潮救了我的命？擇偶原來也受「迷因」影響！

根據美國作者布羅迪（1996）的研究，跟性愛、食物和權力有關的迷因，都觸壓到威力無窮的迷因「按鈕」，因為這些主題在我們演化史中占有舉足輕重的地位。觸動按鈕的迷因，就是成功的迷因。

初二回家「阿娘的愛」塞滿後車箱 網友看到哭：沒洋蔥卻狂流淚

過年期間，不少已經嫁為人婦的女兒，都會在初二這天回娘家。婚後回娘家的機會比以往少了，每每回家都滿載著父母的愛。一名人妻在臉書發文，趁著過年回娘家，離開時後車廂卻被塞得滿滿的，一包包全是媽媽親手種的菜。滿滿的愛讓網友看了猛問真的沒放洋蔥嗎，「為什麼我一直流淚？」

【說上幾句話】高翊峰／中年危機強碰青春期

我：我最近開始對你比較嚴格，有時候比較急躁，聽起來像是生氣。我想請你體諒這一點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。