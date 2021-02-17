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「從18歲想婚到現在36歲」 她曝延後適婚年齡過程引共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO分享「從18歲想婚到現在36歲」的心酸過程，才發現原來自己一直在延後適婚年齡，文章曝光後引起網友熱議。示意圖／ingimage
原PO分享「從18歲想婚到現在36歲」的心酸過程，才發現原來自己一直在延後適婚年齡，文章曝光後引起網友熱議。示意圖／ingimage

「幾歲要結婚？」或許是許多上班族最害怕長輩問的問題，不過有一位女網友就審視自己從小到大的目標，發現自己一直在「延後適婚年齡」，如今也心生乾脆單身一輩子的念頭。

原PO在PTT女孩板問到「大家有一直延後適婚年齡嗎？」，她表示從小就有「長大18歲可以結婚」的概念，到了上國中之後發現周遭同學在討論喜歡誰，又有了「希望26歲結婚」的念頭，等到高中大學之後又覺得「28歲才剛剛好」。

不過，原PO無奈地說，到現在出社會開始工作之後才知道，根本就沒時間想這些，就算被問感情問題，也會回答「32歲啦，還不急」，但到現在都36歲了，不禁讓原PO感嘆道，「好啊！乾脆單身一輩子算了」。

文章曝光後引起網友熱議，許多網友就留言笑回，「恭喜妳悟道了」、「就跟股票一樣要繼續守著，買低賣高！」、「平均壽命不止70，死前都別放棄任何希望」、「我33歲以後就決定抱著不婚主義遊戲人間…」。

還有其他人給出中肯回答，「寧缺勿濫，找到適合生活一輩子的對象更重要」、「清楚知道自己的條件，要求一個相當的絕對不困難，不過最好主動出擊」、「不為了年齡而結婚，單身也沒什麼不好」、「結婚沒有上限，但是生育就有差了」。

PTT 結婚 單身

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