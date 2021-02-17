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兒只收一包紅包！單親媽自責「沒人脈」 網見紅包袋卻感動哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
單親媽媽自責「沒人脈」，讓兒子只能收到她的一包紅包。圖片來源／ingimage
單親媽媽自責「沒人脈」，讓兒子只能收到她的一包紅包。圖片來源／ingimage

過年期間，小孩子最期待的就是收到親友包的紅包，但有一位單親媽媽在網上發文自嘆，兒子今年過年只有拿到她包的一包紅包，她忍不住向兒子道歉，但網友們看了她送的那包紅包反而稱讚她，紅包上寫滿給兒子的祝福話，看得出對兒子滿滿的疼愛。

單親媽媽在臉書社團「爆怨公社PO文透露，由於自己獨力扶養兒子，自己也沒什麼人脈，「沒有拔拔的孩子只能認命，過年只有我這個媽這一包紅包」，但她曬出包給兒子的紅包袋，上頭寫滿祝福的話，讓網友看了反而感動不已。

她在紅包袋上親筆寫下一段祝福話語，「恭喜你總算擺脫你不喜歡的生活，現在每天為了你自己的目標拼命努力著，永遠記得媽咪說的，媽咪這輩子最大的福報就是生了你，努力成為台灣之光吧」，紅包袋還畫上俏皮可愛的牛年大吉插圖，短短幾句寫下對兒子的愛。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「媽媽的字很漂亮～就算只有媽媽一包紅包又怎樣，有滿滿的愛」、「妳沒有對不起兒子，紅包的多寡不等於幸福的指標，孩子有妳滿滿的愛，已經比很多人富有了」、「字好美！也許還沒成為台灣之光，但已是媽媽之光」、「有那麼愛他的媽媽就是最幸福的小孩」。

爆怨公社 紅包 親子

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