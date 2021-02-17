快訊

羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初二回家「阿娘的愛」塞滿後車箱 網友看到哭：沒洋蔥卻狂流淚

聯合新聞網 / 綜合報導
原po回娘家，母親種的菜塞滿後車廂。 圖擷自爆廢公社
原po回娘家，母親種的菜塞滿後車廂。 圖擷自爆廢公社

過年期間，不少已經嫁為人婦的女兒，都會在初二這天回娘家。婚後回娘家的機會比以往少了，每每回家都滿載著父母的愛。一名人妻在臉書發文，趁著過年回娘家，離開時後車廂卻被塞得滿滿的，一包包全是媽媽親手種的菜。滿滿的愛讓網友看了猛問真的沒放洋蔥嗎，「為什麼我一直流淚？」

該名女網友在臉書社團爆廢公社發文，貼出一張汽車後車廂被塞爆的照片，並感動的說「什麼是愛？這就是愛！」，原來是回家時被「阿娘」塞了各種好東西。她表示自己遠嫁在外地，難得過年回娘家時被媽媽塞了一堆好物，雖然沒有洋蔥但很想哭，能感受到媽媽「恨不得所有好東西都塞進來」的心情，讓她每次回去就不想離開。

網友看了表示「媽媽恨不得把自己嫁過去」、「就算開聯結車回去媽媽還是能塞滿」、「昨晚也載一車從屏東運回台中」。有網友看到照片表示這正好是「女兒賊」的寫照，嫁出去的女兒看似都會從娘家拿東西，其實都是娘家人塞的，「怕妳餓、怕妳冷、又怕妳累」。

不過有些人看到照片後，除了感動還有感傷。一名女網友表示自從母親離開後，「我都快奔四了還是堅持不結婚」，原因是沒有娘家可以靠，無法帶著媽媽的愛勇敢走下去，並語重心長地說「長大後還可以有媽媽關心真的好幸福」。另一名網友也說自己已經看不到這種畫面了，希望大家能珍惜當下。

除了蔬菜，還有大嫂送的娃娃。 圖擷自爆廢公社
除了蔬菜，還有大嫂送的娃娃。 圖擷自爆廢公社

春節 結婚 爆廢公社

延伸閱讀

媽狂炫耀「兒子年終20個月」逼發紅包 他看餘額慘哭：過年寧加班

牛年開工不愁！3招打理辦公桌 工作好運統統來　

過年後變好胖怎麼辦？ 這些「無負擔減肥法」讓你簡單瘦起來

孕妻血崩！過年旅遊突取消 民宿業者超暖回應網讚爆

相關新聞

初二回家「阿娘的愛」塞滿後車箱 網友看到哭：沒洋蔥卻狂流淚

過年期間，不少已經嫁為人婦的女兒，都會在初二這天回娘家。婚後回娘家的機會比以往少了，每每回家都滿載著父母的愛。一名人妻在臉書發文，趁著過年回娘家，離開時後車廂卻被塞得滿滿的，一包包全是媽媽親手種的菜。滿滿的愛讓網友看了猛問真的沒放洋蔥嗎，「為什麼我一直流淚？」

【說上幾句話】高翊峰／中年危機強碰青春期

我：我最近開始對你比較嚴格，有時候比較急躁，聽起來像是生氣。我想請你體諒這一點。

【生活點滴】張子筑／就愛拈花惹草

自從庭院加裝遮雨棚，許多草本植物缺少陽光催化，開不出嬌豔花朵，紛紛凋零。

搞出軌？純健身？人妻質疑丈夫為何與火辣嫩妹同框

不少人會為了維持身材，報名健身房的課程，希望能練出一身健康的體魄。但健身房來往複雜，難免引起他人的猜想。最近就有位日本太太，因為丈夫和年輕女孩一起上健身房，因此懷疑對方有出軌行為，引起網友正反兩方的意見。

【生活點滴】梁純綉／紅包的魔法

母親只讀到小學二年級即因家貧輟學，識字不多，寫字更顯困難，但她心思細膩，對事物有自己的看法，以紅包而言，她認為其中的新台...

【我見我思】薑君／安於無序與紛亂

朋友是個星媽，有一次我好奇地問她：「孩子活在大眾放大鏡的檢視下，面對外在的流言蜚語，會不會覺得壓力很大？」星媽露出一抹詭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。