初二回家「阿娘的愛」塞滿後車箱 網友看到哭：沒洋蔥卻狂流淚

過年期間，不少已經嫁為人婦的女兒，都會在初二這天回娘家。婚後回娘家的機會比以往少了，每每回家都滿載著父母的愛。一名人妻在臉書發文，趁著過年回娘家，離開時後車廂卻被塞得滿滿的，一包包全是媽媽親手種的菜。滿滿的愛讓網友看了猛問真的沒放洋蔥嗎，「為什麼我一直流淚？」

該名女網友在臉書社團爆廢公社發文，貼出一張汽車後車廂被塞爆的照片，並感動的說「什麼是愛？這就是愛！」，原來是回家時被「阿娘」塞了各種好東西。她表示自己遠嫁在外地，難得過年回娘家時被媽媽塞了一堆好物，雖然沒有洋蔥但很想哭，能感受到媽媽「恨不得所有好東西都塞進來」的心情，讓她每次回去就不想離開。

網友看了表示「媽媽恨不得把自己嫁過去」、「就算開聯結車回去媽媽還是能塞滿」、「昨晚也載一車從屏東運回台中」。有網友看到照片表示這正好是「女兒賊」的寫照，嫁出去的女兒看似都會從娘家拿東西，其實都是娘家人塞的，「怕妳餓、怕妳冷、又怕妳累」。

不過有些人看到照片後，除了感動還有感傷。一名女網友表示自從母親離開後，「我都快奔四了還是堅持不結婚」，原因是沒有娘家可以靠，無法帶著媽媽的愛勇敢走下去，並語重心長地說「長大後還可以有媽媽關心真的好幸福」。另一名網友也說自己已經看不到這種畫面了，希望大家能珍惜當下。