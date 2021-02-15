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父母逼她接家業、月薪2萬房子卻歸弟弟 網籲直接斷絕關係

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友抱怨父母重男輕女，對弟弟過度偏心溺愛。 示意圖／ingimage
女網友抱怨父母重男輕女，對弟弟過度偏心溺愛。 示意圖／ingimage

很多家族事業會讓子女承接，一名女子被父母要求接家裡的生意，但條件極差，薪水少、無實質掌控權，房子還歸弟弟，讓她煩惱該如何在不跟父母鬧翻的前提下委婉和氣地拒絕。

一名網友在PTT發文，她自家有經營小本生意，父母做了40幾年，現在年紀大了，希望她辭掉現在的工作回家接棒，每個月從淨賺的7萬裡撥2萬給她、2萬給弟弟繳房貸，剩下3萬當生活費。爸爸計畫未來事業給她做，房產則給弟弟，聲稱這樣很公平。

原PO糾結的點是，把好端端的工作辭掉，每個月回家領2萬元，怎麼想都覺得不合理，如果哪天弟弟想收回房子，她不就連工作都沒了？而且爸媽即使給她經營也沒打算放掉權力，只是把她當免洗筷。

她補充和弟弟的關係很差，以前搬出去唸大學時，弟弟就把她的東西全打包丟垃圾車，並把她的房間當作自己的儲藏室，從那天起她就不跟弟弟講話了，但父母只說弟弟讀書壓力大需要多點空間，要當姊姊的她不要這麼計較。

原PO說這幾天過年吃飯父母又再提離職接家業的事，讓她很煩躁，雖然父母沒有對她不好，但嚴重重男輕女，對弟弟過度偏心溺愛，言明祖產就是要給兒子，並且喜歡情緒勒索她，常常一通電話就叫她回家幫忙，如今不接家業好像就是很不孝。她詢問該如何拒絕接家裡的事業，但又不想跟父母翻臉或斷絕往來。

網友表示：「你嫁一個家裡有事業的就沒事了」、「你弟沒繼承家業就不是不孝？」、「房子沒你份還只給2萬，鬼才接」、「直接用勞基法談」、「用股東的方式來經營，講好每個月分多少」、「對小孩這樣差別對待有夠扯」、「不要辭職，回家裡上班萬劫不復」、「如果事業不包括房子根本不值得接」、「說兩萬會餓死，外面賺比較多，夠委婉了吧」、「如果不接就要斷絕關係的話，那唯有斷絕一途了」。

情緒勒索 薪水

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