聽新聞
test
0:00 / 0:00

妻結婚半年被當傭人 夫揭真相爆氣搬家：娶回來是讓我疼的

香港01 / 朱利安／報導
一名男網友發文抱怨，表示婚後半年妻子原來一直被夫家欺侮，直至他某天提前回家才發現，令他一怒之下直接搬家。圖／ingimage
一名男網友發文抱怨，表示婚後半年妻子原來一直被夫家欺侮，直至他某天提前回家才發現，令他一怒之下直接搬家。圖／ingimage

不少情侶婚後都希望小倆口有自己的房子組織小家庭，但現實中可能因種種因素未能如願。有位男網友近日在網上發文，指妻子嫁進來半年，一直與夫家同住，家人在他面前相處融洽，不料他不在家的時候，姊姊和弟弟卻把其妻當傭人差使，令他一怒之下直接搬家，霸氣表示：「老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人。」

該名男網友在facebook專頁「靠北婚姻2.0」上撰文，抱怨自從半年前娶妻，2人在他家同住，一直以為雙方和睦相處，家人在他面前對妻子很好，「我在家的時候，大家碗筷都自己洗，桌面一起收」。某天臨時起意提前回家，才發現全家人都當其妻子是傭人，當他不在家時，家人吃飽飯就休息，碗筷丟在桌上讓妻子收拾，貼身衣物全交妻子手洗，態度大轉變。

即使每天過著辛苦日子，但妻子卻毫無怨言，「跟我説一家人以和為貴」，男網友最後仍無法忍氣吞聲，直呼「老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人的」，隨即找好新家，打算搬屋，「不想看到你們倆個姐弟的嘴臉！」。原po的護妻舉動讓網民大讚「真男人」，「別人的老公總是不會讓我失望」、「還以為這種老公已絕種，原來還在地面呼吸着」，紛紛表示羨慕，「真的是好老公，把老婆當寶一樣疼，發現老婆受委屈馬上跳出來，羨慕！」，也有人怒批樓主的家人欺人太甚，「貼身衣物還要人洗？是腦殘還是手斷？」。

延伸閱讀：

老婆擅賣珍藏20年遊戲卡　被揭穿唔肯講原因　日本人夫嬲爆決離婚

台人夫擅用80萬買樓基金瞓身買台積電　人妻超無奈　網民竟然咁講

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

情人節脫單必看！ 讓男人一見傾心的4種女性魅力

情場如戰場，身材樣貌等外在只是條件之一，具有內在美的女性，其實更有吸引男人的魅力。日本媒體「Grapps」最近就分享，能成功抓住男人心的四項「內在美」。

妻結婚半年被當傭人 夫揭真相爆氣搬家：娶回來是讓我疼的

不少情侶婚後都希望小倆口有自己的房子組織小家庭，但現實中可能因種種因素未能如願。有位男網友近日在網上發文，指妻子嫁進來半年，一直與夫家同住，家人在他面前相處融洽，不料他不在家的時候，姊姊和弟弟卻把其妻當傭人差使，令他一怒之下直接搬家，霸氣表示：「老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人。」

最慘工具人！女神約吃飯他苦排幾小時 結局淚望她與男友用餐

農曆牛年撞正情人節，除了與家人團圓外，少男少女們也希望有機會與心儀對象相聚。有香港中三少男分享，指心儀的「女神」突然約他吃午飯，要求他先「卡位」排隊。

別再說是為我好！10大親情慣用「情緒勒索金句」讓人心累又窒息

「我這麼做都是為了你好」、「真是白養你了」，這些話可能都是情緒勒索的慣用句。「情緒勒索」這個詞早先是由心理學治療師蘇珊‧佛沃（Susan Forward）提出，比起直接的暴力相向，情緒勒索通常會打著愛與關心的旗幟，指的是一個人透過難以察覺的言語或手段...

年夜飯、回娘家…婆媳戰場升溫 小心五大地雷破壞過年氣氛

每逢春節連假，多數人最困擾的就是得應付沒完沒了的走春親戚，然而對不少已婚女性來說，比親戚問話更可怕的是「婆媳朝夕相對」，彼此間生活不同調，不只年夜飯怎麼煮有意見，連小孩怎麼教、年禮怎麼送都可能引發戰爭，雷點到處都是，閃都閃不掉！

過年寧當旅蛙也不回家？盤點6大理由 這點最令人揪心

農曆春節是華人最盛大、最熱鬧的傳統節日，團圓是春節首要主題，多數人從各地趕回家鄉過年、見見久違的家人，但仍有些人對過年避之惟恐不及，一點也不覺得開心，到底什麼原因讓人寧當旅蛙，也不想回家呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。