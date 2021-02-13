最慘工具人！女神約吃飯他苦排幾小時 結局淚望她與男友用餐

農曆牛年撞正情人節，除了與家人團圓外，少男少女們也希望有機會與心儀對象相聚。有香港中三少男分享，指心儀的「女神」突然約他吃午飯，要求他先「卡位」排隊。為見女神，少男也不介意排隊個幾小時，正當他興奮通知對方即將可以入座時，女神竟突然表示會帶男友到場，最終受香港限聚令影響，他被安排到距離女神十多米外的餐桌，只能望著對方與男友開心進餐，心酸經歷惹來不少網民同情。

該名自稱正就讀中三的男生投稿至facebook專頁「名校Secrets」，分享被心儀女生疑似「收兵」的慘痛經歷。他指與「女神」自停止面授課堂以來便沒有機會見面，早前對方突然傳來訊息，相約他一同吃午餐，並要求他先到場取票。

少男到場才知道，「原來Walk in（沒提前預約）都要排個幾小時」，不過為見女神也沒有介意，甚至待即將有位時才通知女神，沒料對方一句話令他當場驚訝不已，「她說她要帶男朋友來，而我從來沒聽過她有男朋友」。

得知消息的少男只好無奈通知餐廳更改用餐人數，卻因限聚令再受打擊，「原來最多兩個人一桌，那個時段可用的兩張桌子之間分得好遠」。最終等了幾個小時的他，只能獨自吃飯，同時「望著隔十幾米的女神與她男友吃」。後來女神更若無其事感謝他提前等位，「還說不好意思佔用我時間，叫我吃完不用等他們兩個」。

少男的心酸經歷引起網友同情，紛紛安慰他得知事實也是好事，「往好處想，犧牲個半鐘頭看清楚那個人」、「女神有男友這種大事沒有人說嗎？」。也有人不恥女生的「收兵」行為，認為少男不應隱忍，「撕了那張票都不便宜她」、「要我就說一位，那兩個不認識」。

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文章授權轉載自《香港01》