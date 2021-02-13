快訊

前外交部政次王飛病逝溫哥華 享壽83歲

塞車雪上加霜 國道中部路段上午超過20件「撞況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最慘工具人！女神約吃飯他苦排幾小時 結局淚望她與男友用餐

香港01 / 撰文／卡洛兒
香港少男被女神約吃飯，結果慘烈收場。 圖／pakutaso
香港少男被女神約吃飯，結果慘烈收場。 圖／pakutaso

農曆牛年撞正情人節，除了與家人團圓外，少男少女們也希望有機會與心儀對象相聚。有香港中三少男分享，指心儀的「女神」突然約他吃午飯，要求他先「卡位」排隊。為見女神，少男也不介意排隊個幾小時，正當他興奮通知對方即將可以入座時，女神竟突然表示會帶男友到場，最終受香港限聚令影響，他被安排到距離女神十多米外的餐桌，只能望著對方與男友開心進餐，心酸經歷惹來不少網民同情。

該名自稱正就讀中三的男生投稿至facebook專頁「名校Secrets」，分享被心儀女生疑似「收兵」的慘痛經歷。他指與「女神」自停止面授課堂以來便沒有機會見面，早前對方突然傳來訊息，相約他一同吃午餐，並要求他先到場取票。

少男到場才知道，「原來Walk in（沒提前預約）都要排個幾小時」，不過為見女神也沒有介意，甚至待即將有位時才通知女神，沒料對方一句話令他當場驚訝不已，「她說她要帶男朋友來，而我從來沒聽過她有男朋友」。

得知消息的少男只好無奈通知餐廳更改用餐人數，卻因限聚令再受打擊，「原來最多兩個人一桌，那個時段可用的兩張桌子之間分得好遠」。最終等了幾個小時的他，只能獨自吃飯，同時「望著隔十幾米的女神與她男友吃」。後來女神更若無其事感謝他提前等位，「還說不好意思佔用我時間，叫我吃完不用等他們兩個」。

少男的心酸經歷引起網友同情，紛紛安慰他得知事實也是好事，「往好處想，犧牲個半鐘頭看清楚那個人」、「女神有男友這種大事沒有人說嗎？」。也有人不恥女生的「收兵」行為，認為少男不應隱忍，「撕了那張票都不便宜她」、「要我就說一位，那兩個不認識」。

延伸閱讀：

曖昧女生約嚴寒下長洲露營　港男分享奇葩約會　這樣做獲讚真男人

男友情人節約爆肌男生露營過夜　港女好憂心：懷疑佢係gay

文章授權轉載自《香港01》

情人節

延伸閱讀

人夫過年下廚露一手 火勢太猛險將岳父家燒個精光

日情侶看夜景拍照留念！女友竟變半透明「超靈異」 NG照爆紅

韓國超萌IG女神在中日爆紅 逆齡神賜身材吸50萬粉絲

狀態好到爆！王祖賢54歲生日照又仙又灑脫

相關新聞

最慘工具人！女神約吃飯他苦排幾小時 結局淚望她與男友用餐

農曆牛年撞正情人節，除了與家人團圓外，少男少女們也希望有機會與心儀對象相聚。有香港中三少男分享，指心儀的「女神」突然約他吃午飯，要求他先「卡位」排隊。

別再說是為我好！10大親情慣用「情緒勒索金句」讓人心累又窒息

「我這麼做都是為了你好」、「真是白養你了」，這些話可能都是情緒勒索的慣用句。「情緒勒索」這個詞早先是由心理學治療師蘇珊‧佛沃（Susan Forward）提出，比起直接的暴力相向，情緒勒索通常會打著愛與關心的旗幟，指的是一個人透過難以察覺的言語或手段...

年夜飯、回娘家…婆媳戰場升溫 小心五大地雷破壞過年氣氛

每逢春節連假，多數人最困擾的就是得應付沒完沒了的走春親戚，然而對不少已婚女性來說，比親戚問話更可怕的是「婆媳朝夕相對」，彼此間生活不同調，不只年夜飯怎麼煮有意見，連小孩怎麼教、年禮怎麼送都可能引發戰爭，雷點到處都是，閃都閃不掉！

過年寧當旅蛙也不回家？盤點6大理由 這點最令人揪心

農曆春節是華人最盛大、最熱鬧的傳統節日，團圓是春節首要主題，多數人從各地趕回家鄉過年、見見久違的家人，但仍有些人對過年避之惟恐不及，一點也不覺得開心，到底什麼原因讓人寧當旅蛙，也不想回家呢？

【家人關係】陳雯莉／說抱歉不如說愛

對於爸爸的刻板印象，不知是從哪時候建立起，一直延續到我長大之後──我總認定他是不願主動關心孩子的父親。

【美味記憶】李月治／筍乾封肉

尾牙過後，媽媽開始除塵，然後張羅年貨，準備過年。當時沒有現成的年菜可買，過年要很費一些心思的，好比做甜粿做發糕，都要早早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。