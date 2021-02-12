別再說是為我好！10大親情慣用「情緒勒索金句」讓人心累又窒息

我不是翅膀硬了，是真的長大了

「我這麼做都是為了你好」、「真是白養你了」，這些話可能都是情緒勒索的慣用句。

「情緒勒索」這個詞早先是由心理學治療師蘇珊‧佛沃（Susan Forward）提出，比起直接的暴力相向，情緒勒索通常會打著愛與關心的旗幟，指的是一個人透過難以察覺的言語或手段，逼迫別人不得不去完成他的期望與任務。

情緒勒索常見於親子關係間，特別是我們從小接受「小孩就該孝順父母」的價值觀，明明很多時候有自己的想法，卻因為害怕爸媽失望，只好順從爸媽的期望。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議父母對孩子常說的情緒勒索金句，你最常聽到的是哪句呢？

image source：pexels（示意圖）





NO. 10 早知道不要生你

許多網友分享家人間吵架時，父母很常說出這句氣話「早知道不要生你」，激動一點的父母還會說「早知道你一出生就把你掐死」。

網友認為這是一句殺傷力極強的話，因為它等於否定了一個人的存在，「氣話歸氣話，影響了我整個童年」、「有時候不經意的一句話，會帶給孩子一輩子的傷害」，而且網友認為自己是被生下來的，並沒有選擇權，「如果真的不想生，為什麼還要生下我？」

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NO. 9 長大了就翅膀硬了

就像鳥兒翅膀長硬就會飛離窩巢一樣，人長大之後勢必也會面臨獨立的難題。

不過網友指出，有時候只是因為自己的想法跟父母不一樣，就被父母說「你長大了就翅膀硬了？」好像自己做的事情都只是為了忤逆父母，而不是經過深思熟慮之後得到的結果，網友也認為這句話其實代表父母不承認孩子已是個成熟獨立的大人，令網友想說：「我不是翅膀硬了，是真的長大了。」

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NO. 8 我為你付出這麼多、這麼愛你

「我為你犧牲了這麼多，你怎麼可以這樣對我！」父母常會在吵架的時候搬出這句話，讓人瞬間充滿罪惡感，被情緒勒索成功的人，還會回頭指責自己是不是太壞了？怎麼可以違背長輩的期望？

網友指出這句話背後可怕的含義，就是儘管對方做的事情可能是錯的，都可以藉此變得合理，並且要求別人全盤接受他，「過度的付出令人窒息」、「這句話很惱人」。

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NO. 7 不聽老人言，吃虧在眼前

「不聽老人言，吃虧在眼前」是句俗諺，意思是如果不聽從有經驗者的意見，往往都會吃虧後悔。不過許多網友分享，家中長輩卻常會利用這句話，蠻橫地要別人只能按照他們的意思做，通常句尾還會加上「你聽我的就對了」，根本是種拒絕溝通的行為，令網友感慨「真的很討厭倚老賣老」、「又不是年紀大就一定是對的」、「老人言有些可聽，有些不可聽」。

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NO. 6 你開心就好，隨你便

「算了，隨便你」、「你開心就好啊，我沒差」，表面上聽起來好像任由你自己作主，但實際上父母會說出這些話，隱約都是不認同孩子、認為孩子不順他的意，所以才用激將的方式表達「你竟然敢不聽我的話」，如果孩子真的隨自己心情做事，父母又會發火爆氣，因此網友認為這句話「會讓人有種別人不准說二，完全無法溝通的感覺」，容易造成心情不適。

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NO. 5 天下無不是的父母

不只爸媽會對小孩說「天下無不是的父母」，社會大眾也普遍認同這句話，認為父母做的每件事情都是為了孩子好，孩子應該懂得父母的用心良苦。

不過許多網友質疑，很多人會將這句話無限上綱，合理化父母的所作所為，使父母無忌憚地剝削自己的孩子，知名律師呂秋遠更說「這句話美化了其他糟糕的父母」，要粉絲們勇於向父母說不，網友對此高度讚賞「別再說什麼天下無不是的父母了」。

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NO. 4 養你這麼大，白養了

有時候只是稍微不順父母的意，就會被父母說「養你這麼大，白養了」、「生你真沒用！」通常父母還會配上一副心死的表情，讓網友覺得自己好像做錯了什麼事、對不起父母，感覺相當難受。

網友也指出，「白養你了」這句話，聽起來也像是父母希望從孩子身上得到什麼回報，雖然父母的養育之恩確實偉大，但總藉此要求孩子必須聽從指令，反而令人感到喘不過氣。

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NO. 3 做人要懂得孝順，你這不孝子

從小我們受到的教育總教我們要孝順父母，網友認為，長大後確實可以回饋父母對我們的好，但不該將傳統的「孝道」無限上綱，使孝順變成「愚孝」。

部分長輩看到孩子沒有按照他們期望生活，就會指責孩子為「不孝子」，讓孝道成為無形的枷鎖。知名導演李安說過自己從不曾教孩子孝道，而是教他如何去愛，引起許多網友認同，「擁有愛比孝順來得重要」、「我們真的需要好好思考孝順的定義」。

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NO. 2 都是你害的，要不是因為你⋯⋯

網友分享，有時候父母遇到不如意的事情，就會一股腦地將錯怪到孩子身上，儘管事件本身根本不關孩子的事，例如工作不順利，就對孩子說：「都是你害的，要不是因為你，我早就⋯⋯」，不僅令孩子感受到相當沈重的壓力，孩子也因無法幫上忙而非常無奈。

許多網友指出，特別是童年時期遇到父母吵架時，更容易聽到這句話，由於當時自己只是個孩子，根本無法做出反擊，令網友沮喪表示「不知道自己到底做錯了什麼」。

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NO. 1 爸媽不會害你，我是為你好

「我會害你嗎？我是為了你好啊！」網友指出，這句話表面上是以孩子為出發點，但如果沒有按照父母希望的「好」做事，孩子反而會變成背叛別人好意的壞人。

網友也分享，倘若長輩口中的「為你好」沒有考慮到孩子的感受，很容易淪為「自以為是的為你好」，最後強加自己的期望在孩子身上，而且一旦說出這句話，親情倫理就超越了是非對錯，難怪成為網友公認最心累的情緒勒索金句，網友也對這句話提出反思：「活在父母期待中長大，長的樣子是真正的自己嗎？」

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月05日至2021年02月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『情緒勒索金句』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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