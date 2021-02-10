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搭北捷遭西裝男性騷擾 辣模：他下面在頂我

聯合新聞網 / 綜合報導
辣模「小精翎」唐明翎。圖／擷取自唐明翎臉書粉專
辣模「小精翎」唐明翎。圖／擷取自唐明翎臉書粉專

雞排妹公開尾牙性騷擾經驗後，許多人都跟著跳出來說出自己被性騷擾的經驗，辣模「小精翎」唐明翎在自己的粉專吐露，大學時期曾在北捷上被一個西裝筆挺的上班族性騷擾，「我感覺我被他下體頂...」她指出性騷擾往往是出其不意，不該因為猶豫而縱容、姑息。

唐明翎在粉專上表示，大學時期在北捷上下班人潮擁擠的時候，她站在入口前面的鐵柱那邊，面對一個西裝筆挺的年輕上班族，人跟人的位置很近，她感覺到有東西頂到她「瞄了一下他真的一包在那頂我」，當下的情況她並不是感到害怕，而是猶豫「他是故意的嗎？」、「他會不會是不小心的」、「我現在能做什麼反應？」、「我應該要求救嗎？」最後她並沒有做出任何反應就下車了。

唐明翎認為性騷擾往往是一瞬間且出其不意的，不可能來得及錄影存證，也不一定來得及做反應，並且多少也會擔心對方是不是不小心，萬一出聲卻沒人站在受害者一方，又該如何是好？多方考量總是會錯過反抗的時機「於是就縱容那些人繼續用雞雞頂人」。

唐明翎強調，如果還有下次，她一定會站出來大聲說「先生請你不要用下體頂我」，不管是身體哪個部位，都不應該碰到別的乘客「現在怎麼想，他都是故意，真的不該姑息」。

性騷擾

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