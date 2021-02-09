兩性難題／關係中的控制是怎麼回事

在人際關係中，為什麼會不由自主想控制別人呢？

在我父母三十年婚姻中，導致吵架的固定原因，就是我爸總是將沒喝完的隔夜茶倒進花盆。我媽每次都提醒他不要這樣做，說這樣會影響花的生長，但不管她說多少次，他依然故我，到後來幾乎就會因為這件事相互「咆哮」。

他們倆的溝通更像是互相較勁，一個不讓，一個偏要，都拗得很。看上去是我爸不聽話，實際上是我媽一直試圖控制我爸的行為，而我爸用行動「抵制」這種控制，就是使用行為而非語言在表達抗議。

我有一個男同學M，大學期間認識一個極有控制欲的女朋友。她幫我同學買一雙C牌帆布鞋，可是因為有點磨腳，同學只穿了一次就沒有再穿。他女朋友因此大發雷霆，覺得他不愛她。另外，她希望每天睡覺前，都聽到男朋友跟她說聲「晚安」，即使自己晚睡也不願放過對方，我這位可憐的同學經常紅著眼睛陪她熬夜。即使睡著了，他女朋友也要一遍又一遍打電話把他吵醒，就是一定要聽到「晚安」才甘心，不然就會發脾氣、吵架。她認為男朋友在她睡前沒有說「晚安」，就是不愛她。M很痛苦，經常剛睡著就被吵醒，便很困難再入睡。這種情況出現一次兩次，讓M有種被需要的感覺，很窩心，可是長期下來，就苦不堪言。

示意圖／ingimage 提供

熱戀期通常彼此會覺得很甜蜜，這個女生認為說聲晚安，是一種在乎對方的表現，可是時間越長，感覺越窒息，窒息到只想逃離，兩人最後以分手告終。

我的閨密R，老公非常喜歡買新手機給她。每年A牌出新款，她老公第一時間都會買來送她，讓R的朋友羡慕不已。可是R卻很困擾，她認為手機不需要每年更換，不僅浪費，也很麻煩，畢竟用得順手的手機被強行換掉，其實很令人討厭。她曾經表示自己不需要每年換手機，她老公每次都答應，但是第二年照樣不聲不響買好新手機給她，並催促她回收舊機。去年，A牌出了新的款式，預售廣告剛剛出現，她老公就說她該換手機了。她直接跟老公說，不要買新的，如果非要送禮物，比起一支手機，她更想要拿一萬元現金，可以自己選擇需要的護膚品。結果，她老公仍然買了一支最新的手機給她。

我覺得這件事很有意思。反正都是送老婆禮物，為什麼不送她想要的呢？ 後來我終於明白，答案就是「控制欲」。

當我們不由自主地想要控制別人的時候，實際上是因為控制不了自己。 控制欲潛藏在我們的親密關係當中，滲透在生活的小細節裡。

通常是因為自己不穩定的自我和自我價值感，需要透過別人的語言和行為來得到肯定或者安慰，才會想去控制別人。既然我是因為你才產生這種負面情緒，而我自己又沒有能力處理，所以你要改變，你要接受，這樣我的心情才能變好。

例如，我媽因為我爸「不聽話」而發火，實際上是因為她的意志沒有在他身上體現出來，尤其是當她認為這個意志是「正確」的時候，只要對方沒有按照她的意思做，她就會怒不可遏。其實，如果她能多問問對方，為什麼非要把隔夜茶倒在花盆裡，或者壓根不去管，事情可能反而會朝著她預想的方向發展。

在親密關係中，我們不由自主地想要控制別人，是因為我們沒有穩固且靈活的自我。穩固的自我是指一個人具有非常穩定的自我價值感，不會因為外界的否認或者質疑而有所改變。

還有一個重要的概念是：靈活的自我。這一點看起來雖然跟上面有點矛盾，但其實它們是彼此相融並且缺一不可。靈活的自我，是指你的自我概念不會僵化或者停滯不前。有著靈活自我的人，願意不斷去探索新的可能性，並且讓自己不斷成長。

如果我們可以活出一個穩固且靈活的自己，就不會一直想要透過控制其他人來獲得自我價值感，也不會因為外界的否定或拒絕而憤怒，從而可以靈活應對不同的人和情境，發展並展現一個多元的自己。

在我二十歲談戀愛的時候，男朋友L有一個早就約好的聚會想邀我參加，但是剛好碰到我生理期第一天，感覺非常疲憊，又恰巧初冬天氣冷，我決定不參加。L嘴上雖然沒說什麼，可是他的臉卻拉了下來，整個下午說話語氣都很冷淡。

如果是原來的我，肯定就算再累、再不願意也會答應陪他去。但是那天我反而沒有答應，我說：「親愛的，我今天確實不舒服，想一個人在家睡一覺。不好意思，你還是一個人去吧。」在這次之前，我幾乎從未缺席過他認為重要的場合。男朋友很顯然生氣了，而我也不太好受。我問自己：「你願意在這麼不舒服並且不想說話的情況下，應對一群朋友嗎？」我心裡知道我是不願意的。「那為什麼我拒絕他後，心裡感覺這麼不好受呢？」因為我需要男朋友L不生我的氣，來證明自己是一個很好的女朋友。

那麼，是不是男朋友生我的氣，我就不是一個好人了呢？其實並不是。當我想明白，即使他再生我的氣，我也並不會因此而不是一個好人時，我就放棄了要控制他的情緒、不讓他生我氣的衝動。

我沒有答應他參加聚會，而是進一步解釋我的情況並且希望他能夠理解。當然，他能不能理解已經不重要，因為我知道自己是個什麼樣的人。

作為一個人，首先應該是要能照顧自己的感受並且愛護自己，而不是犧牲自己的感受去滿足別人。

這一點在所有的關係中都適用。當你不需要透過伴侶向你「吐露心聲」，來證明自己值得信賴，他不跟你說那件他小時候的創傷事件，就不會讓你覺得受傷。

當你不需要經由別人的誇獎，來證明自己作品的價值時，別人沒有表達欣賞，都不會讓你覺得憤怒。

當你不需要因為別人的感激，來證明自己做一件好事的意義時，不管別人有沒有說出「謝謝」，都不會讓你憤憤不平。

當我們有非常穩定的自我價值感時，就有了不去控制別人的勇氣。因為我們知道，我們的自我價值不會因為別人的肯定、褒獎、支持、讚美或者安慰而得到提升。

無論何時請記得，我們本身就有價值，不需要透過控制別人來得到價值感。

當我們不由自主地想要控制別人的時候，實際上是因為控制不了自己。

【以上文字摘錄整理自《謝謝我自己，不完美也很美》、作者：湯蓓、圖文提供：幸福文化】