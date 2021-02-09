驚見男友手機藏前女友性愛片 她崩潰想哭「真的心好痛」

你的手機密碼也會與另一半共享嗎？一名女子近日滑男友手機，突然好奇對方最近刪除了那些照片，不料發現「已隱藏」分類中，男友藏了一段與前任女友的性愛影片，讓現任的她不知所措向網友求救「雖然性愛這件事情再正常不過，但親眼看到男友與前任的畫面真的心好痛啊」，網友們給的意見宛如分出男女派系觀點。

該名女子面臨感情難題，在網路論壇「Dcard」發文，道出自己前陣子無聊拿男友手機，好奇他最近刪了什麼照片，要點選「最近刪除」時意外看到「已隱藏」分類有個影片，「當我滿心期待且好奇的點進去時，我的心揪了一下」，因為被眼前男友與前任的性愛畫面驚嚇到，「我整隻手起雞皮疙瘩、頭皮發麻」。

現任女友情緒低落，並透露自己知道他們不可能有機會復合，影片的時間點是男方跟前任遠距離女友分手兩年後，特地開車三小時去找她。該女子解釋與男友交往前，仍是普通朋友階段就知道前任女友在男方心目中的地位相當重要。

「但我想到那個影片就好傷心」，現任女友想要向男友溝通，希望刪除影片，但又怕是不合理的行為，「連昨天跟男友愛愛時，過程中我的腦海不停的浮現我看到的那些畫面⋯」，該女子當下甚至難過到想哭。

所以她向女性網友詢問「會怎麼調適心情呢？」，也盼男性網友幫忙解答異性觀點「好奇男生留著「前任」的性愛影片是留念呢？還是一樣會幻想跟前任美好的過程？」，讓大家紛紛給出意見。

女生大部分說不該留這種東西，，「老實說出妳的感受，但我覺得男友也有權利不刪除」、「男友堅持要留，那就真的是跟前任的事比你現在的感受重要，可以考慮分手」，但更多人認為「妳應該探討拍影片是什麼心態吧？」、「我覺得前任比較可憐」；另外男生們則說「會想留著欸，回憶寶貴」、「那就只是部A片，在意什麼呢？」，不過也有男生澄清「大部分男生都不會拍好嗎= =」。