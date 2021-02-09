嫁妝送2房！準岳父開「3條件」他問該簽嗎？ 網羨慕：你賺到了

一名男網友表示女友是家中的獨生女，兩人已論及婚嫁，女方家境優渥，會附上豐厚的嫁妝，但也開3條件做為婚前協議，猶豫到底該不該簽？網友一看協助內容，羨慕直說「你賺到了」、「幹嘛不簽？」

一名男網友在《爆怨公社》發表表示，「女友是獨生女，家境優渥，國立大學畢業，目前在學術單位上班（公務員）」，兩人已論及婚嫁，岳家表示不要聘禮，並會附上兩間房子及股票當做嫁妝，另外還有「3條件」當做婚前協議，希望原PO能簽署。

根據貼文，女方家開出的「3條件」，分別是：1.婚後第一個孩子姓氏由戶政抽籤決定，2.逢年過節回各自的家，3.婚後不與父母同住，女方可出購屋頭期款，房貸由男方支付。

原PO表示，「3信條」其實不算苛刻，而且女友溫柔善良、聰明漂亮，真的很愛她。但論條件，自己也是國立大學畢、年薪破百萬，無房但有車，也算是小康之家。若真的簽了這份協議，女方家雖然可以獲得法律保障，覺得較安心，但對自己而言，「不也是一種自尊與信任上的凌遲嗎？」

貼文曝光，網友紛紛大喊「羨慕」、「幹嘛不簽」、「在猶豫啥」，多數認為原PO是「意識形態作祟而已」、「這條件很好啊…你只需一個小孩從母姓而已、你賺到了」、「既然已經覺得自尊被踐踏及不被信任，建議你分手吧，你們值得更好的對象」、「從各方面看來，對方條件好你很多」、「你不簽給我簽，所有的凌遲都我來」、「阿姨我不想努力了」。