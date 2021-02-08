公公硬逼懷孕媳婦「處理長輩後事」 她崩潰喊：有出血狀況

在懷孕期間有許多傳統上的忌諱，日前一名懷孕的人妻因體質關係，只要身體太過勞累就會大出血，但最近剛好遇到丈夫的外公過世，公公竟要她出席幫忙準備飯菜，原先以「身體狀況無法出席葬禮」婉拒，公公卻執意要她出席更大罵她不孝，使這位人妻直呼「如果寶寶出事了你能負責嗎？」

原PO在臉書的粉絲專頁《靠北婆婆2.0》上投稿說明，最近好不容易懷孕了，但因為體質問題，只要走動太多或太勞累就會大出血，即便滿3個月了也還是不時有出血狀況。她也補充道，這些身體狀況公公都知道，最近剛好遇到丈夫的外公過世，並以「身體狀況無法出席葬禮」，沒想到公公勃然大怒無法接受，認為不出席就是不孝。

對此，原PO也說明，原以為只是要我出席致個意，沒想到竟然是要以「孫媳婦」的身分去準備飯菜。公公此舉也讓她傻眼直言道「到底是什麼腦袋，要剛懷孕而且身體還不穩定的媳婦去做這些事啦！」原PO更表示，連醫生都叫自己要多臥床休息，「是不是要開個安胎證明給你看，如果寶寶出事了你能負責嗎？」

「真是史上最白目公公，沒有之一」，原PO氣憤的說明，丈夫也為了這件事跟公公大吵，最後公公就叫他們兩人都不用去了。此文一出，網友紛紛留言表示，「太扯了！懷孕本來就要避開喜喪了吧」、「妳就直接先回娘家安胎，等喪禮結束再回去」、「孕婦根本不能去那些地方，叫老公做代表」、「回娘家吧，寶寶沒了是妳恨他一輩子，痛也一輩子」。