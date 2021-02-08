怎避過年親戚「問感情狀態」 眾推一理由：永久保證不會再問

農曆春節將至，不少網友開始擔憂親戚長輩的「Q&A時間」。對此，便有網友就說明自己至今仍是單身，到底該怎麼告訴長輩自己交不到女朋友，又不失禮呢？此文一出，便有網友指出，「用這理由永久保證不會再問」。

原PO在PTT的八卦板上指出，又要過年了，代表又要再被親戚嘲笑單身一年，親戚每年過年都會說類似的話，「去年堂哥生小孩」、「堂弟今年底要結婚」等等，讓他忍不住直呼「這種干我屁事的鳥事都要再煩我一次！」

對此，他也補充表示，「就算再過一年、兩年、三年，我一樣都沒辦法帶女生回家吃飯啦」，讓他覺得大家族就是這麼煩，如果被一等親嘲笑就算了，在過年期間還得被一群不熟的親戚說三道四，因此想藉此詢問網友「怎麼面對一群人生勝利組的嘲諷，總有辦法吧？」

此文一出，多數網友建議的方法大致能分為「交男朋友」、「租一個假女友」及「不回家過年」三種方法，其中的「交男（同性）朋友」最受推薦，並保證親友永久不會再問。網友們建議，「先說你得HIV，再說你是Gay，這combo接下去保證沒人敢來煩你」、「帶個男朋友回去不會逆，永久保證不會再問，嘻嘻」、「租一個假女友」、「花錢找人假裝女友」、「不要回去，END」、「不要回去過年就沒事了」。