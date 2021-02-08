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1個讚就包5元給妻！男結婚10年求祝福 逾萬鄉民：你會破產啦

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友結婚10年，他上網PO文尋求鄉民們的祝福，多少個讚就包5倍金額的紅包給老婆。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
一名男網友結婚10年，他上網PO文尋求鄉民們的祝福，多少個讚就包5倍金額的紅包給老婆。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

一名男網友結婚10年，他突發奇想想利用網友們的祝福來包紅包給愛妻，只要按1個讚就給老婆5元，沒想到鄉民們相當熱情踴躍，貼文一出3小時就吸引逾萬人按讚，讓這名男網友得送出一包大紅包，而他也大方地說早已經準備好了，其他人也大讚真是好老公！

這名男網友在臉書「爆廢1公社」透露今天（8日）是跟老婆結婚10週年紀念日，而且也快過年了，因此想要送個大禮給愛妻，他上網PO文尋求鄉民們的祝福，只要每個人按一個讚，他就會包5元給老婆，沒想到貼文一出才短短3小時就引起熱議，按讚數已經破1萬。

鄉民們都相當熱心幫原PO老婆賺紅包錢，「這個必須讚，大家趕快來按讚啊」、「我最喜歡看人夫破產」、「最喜歡這種需求了，希望可以實現你老婆的夢想」、「衝一波老婆發財金」、「我們可以讚到你傾家蕩產」、「廢友們加油，挑戰10萬個讚」、「妳應該就是老婆本人了」、「在這…口袋要深才敢喊聲」、「沒有截止日期嗎？我怕你會破產哦」。

也有人大讚原PO是個好男人，「這種老公真的優秀」、「好男人必須推」、「好幸福，羨慕、祝福你們」、「恭喜，這老公很可以喔」、「推一個別人家的老公」。原PO後來又貼文感謝鄉民們的熱情，他表示有收到大家的祝福，自己對於要包紅包給老婆也早有準備，因此不擔心大家如此踴躍的按讚。

爆廢公社 紅包

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