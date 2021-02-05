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被怨不做家事「還是人嗎？」他只要按一鍵 妻態度大轉變

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友被妻子抱怨不幫忙家務，但只要他轉帳匯錢，老婆立刻態度大轉變。 示意圖／ingimage
一名男網友被妻子抱怨不幫忙家務，但只要他轉帳匯錢，老婆立刻態度大轉變。 示意圖／ingimage

現在的社會大多是夫妻兩人一起工作打拚的雙薪家庭，但仍有不少是「男主外、女主內」，就有一名男網友被老婆抱怨不幫忙分擔家務，還挨罵「你是人嗎？」但當男網友只要動動手指，按一個按鍵，老婆立刻態度一百八十度大轉變，變得非常溫馴，鄉民們看了也直呼這招真管用。

原PO貼出和老婆的對話截圖。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
原PO貼出和老婆的對話截圖。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
這名男網友在臉書「爆廢公社二館」貼出和老婆的對話截圖，只見老婆生氣的抱怨他都不幫忙做家事，回家只會當大爺，「頭痛得要死，你在那邊給我爽抽菸當心靈導師，我還要洗三個小孩，還要餵奶、洗奶瓶，你是人嗎你？」

原PO起先沒有做任何回應，只貼出轉帳2萬元到老婆帳戶的截圖，然後說了句「這樣像個人了嗎？」而老婆也態度大翻轉，搞笑的說「乾爹，有什麼吩咐嗎？您的閨女們就寢了」。事後他寫道親戚朋友都常跟他說「別以為年輕就不顧身體，一直熬夜工作，作息不正常，老了你就知道」，但他卻不以為意，還表示「但他們不知道的，我要的就是這一刻」。

貼文讓許多男性網友看了直呼要學起來，「看來這招走到哪都適用」、「這招真的很好用」、「2萬就可以收買人心？這老婆太淺了」、「2萬就可以當老爺，不錯」、「錢不是萬能，但能解決很多問題」、「高手，這真的是高手」。

還有人搞笑的說「後面尾數加個0，馬上叫他皇上+侍寢」、「我先生剛剛去存錢，但他現在依然還在洗碗」、「別人的老公都不會讓人失望的…哈哈」、「夫妻之間沒什麼事情是2萬解決不了的，如果有就再加1萬」、「很多男人會生氣你做這個榜樣的」。

爆廢公社

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