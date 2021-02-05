一手抱寶寶一手炒菜？醫生娘婆婆言行曝光 網驚「全踩雷！」

與公婆同住真的母湯？一名女網友深夜發文吐苦水，婚後剛生完小孩，目前和老公一起住在公婆家，各方面已出現多種觀念不合的狀況。讓她哀怨天天在家面對公婆，壓力真的超大。網友們看了公婆多次奇葩言行，紛紛直呼「全部踩我雷」！

該名女網友原先在南部的科技業上班，嫁給在台北上班的老公，礙於台北房價實在太貴，目前剛生完小孩一家人都和公婆住在一起。不過住在一起後卻驚覺公婆許多「神觀念」讓她吞不下去。諸如婆婆是醫生娘，平時竟會「一手抱寶寶一手炒菜」，除了讓小孩吸油煙，更憂心小孩不受控意外釀成燙傷。還不給寶寶坐汽車安全座椅，因為覺得座椅很危險、尿布穿久了會變笨、叫外送會被別人笑等。

原PO以煮晚餐為例，因為每個人喜好口味不同，每次煮飯的時候都會被碎念。此外公婆希望他們小倆口少出門降低群聚，「自己卻每天往外跑」，回家還會抱小孩。不想帶小孩的時候會說「帶孫不是他們的責任」，但想帶的時候就算小孩在睡，也要讓給他們抱，「雙標」的情形讓她相當無言。

努力嘗試溝通，卻常換來「要尊重長輩，以前都這樣」的回覆，讓她心力交瘁。綜合上述種種教養觀念的不合，原PO決定要托嬰，卻又遭到公婆強烈反對，希望該名女網友上班後能夠自己帶小孩，聽到之後相當無力。

別人常見的「豬隊友」，她卻相當感激老公一路上相挺，能擋的全都擋了，甚至還讓公婆覺得老公很兇，說「兒子結婚以後怎麼變這樣」。原PO表示教養不該只是她的功課，「媳婦再努力都不會是女兒」，已經半年沒回過娘家的她，春節也被下禁令希望別帶小孩回南部娘家。

眾網友看到後不禁讚嘆原PO脾氣實在太好，「安全座椅神扯，你能忍很強」、「妳脾氣很好+1，全部踩我雷」、「這應該是目前看過最雷的故事」、「觀念爛到爆」，看完的人認為這篇根本就是勸世文，寧願單身一輩子，也絕對不要住進婆婆家。更有網友搬出5字真理「早黑早享受」，希望原PO不要再委屈自己，有朝一日能擺脫和公婆同住的束縛。