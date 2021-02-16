搞出軌？純健身？人妻質疑丈夫為何與火辣嫩妹同框

不少人會為了維持身材，報名健身房的課程，希望能練出一身健康的體魄。但健身房來往複雜，難免引起他人的猜想。最近就有位日本太太，因為丈夫和年輕女孩一起上健身房，因此懷疑對方有出軌行為，引起網友正反兩方的意見。

根據日本媒體「キャリネコニュース」報導，日前有位太太表示，他有一位33歲的丈夫，一週會有三天在工作結束後，和同事們一起去健身房報到。最近太太才得知，和丈夫他們一起到健身房的同事之中，有一位是才24歲的年輕女性。

太太這才發現，有時候其他人因故不能去健身房時，丈夫也會和這位年輕女性一起前往，但是丈夫過往卻對此三緘其口。而且兩人曾經合照，看到年輕女孩穿著火辣的健身服裝，和丈夫一起入鏡，更讓太太質疑丈夫是否有外遇行為。不過丈夫矢口否認，堅稱只是一起去健身而已，沒有任何逾矩行為。並強調女方已有男友，兩人年齡又有差距，不可能擦出火花。

這段經歷被公布之後，引起網友兩方爭論。和太太一樣懷疑丈夫的網友認為「外遇的可能性不能說完全沒有」、「我覺得就是出軌了」、「健身房是真的很容易碰到這類狀況」、「如果下班時間已經很晚了，都還說要去健身房，那就很有問題」。

不過也有網友幫忙這位丈夫說話，表示「我就是認真去健身房健身的，這種程度我不覺得算什麼出軌」、「你太多慮了，嫉妒心太重，這樣的老婆不好喔」、「這沒什麼吧，妳老公有跟佐藤健一樣帥嗎」。也有網友建議這位太太，如果擔心的話乾脆可以和老公一起上健身房，親自確認到底有沒有異狀。