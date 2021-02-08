長媳的年假，來救救我的厭世人生？過年婆媳鬥法？5成媳婦曝這招最好用！

【文：武美齡、製圖：陳姝妤】

農曆春節即將到來，很多上班族為公司連放11天年假而歡呼時，但同時，網路上也有媽媽大吐苦水：「年假太長會讓離婚率飆高啦！」「長媳的年假…誰來救救我的厭世人生」。根據BabyHome最新調查顯示，過年媳婦最崩潰的事當中，就有4成困擾都是和婆家有關，當婆媳過招覺得心累時，5成的太太表示端出「老公」最好用！至於過年紅包金額怎麼拿捏不失禮？今年調查顯示高達8成包給自家長輩的金額在1萬以下，親友晚輩則以600元奪冠。

過年媽媽崩潰困擾一籮筐，婆媳鬥法靠3招

讓媳婦們焦慮的農曆春節又到了，回婆家比上班還累人，據BabyHome寶貝家庭親子網調查，媳婦過年最崩潰的事除了大掃除之外，還有紅包大失血、想到拜拜就累，同時到婆家過年還有一籮筐困擾傾巢而出，包括「公婆干涉教養孩子方式」、「和婆婆長時間相處，受不了婆婆碎碎念」、「吃不慣婆家的年夜飯，口味不合」，以及「不能睡到自然醒，得配合公婆早起吃早餐」等，可見女性的過年壓力來自於「媳婦角色」的勞苦。

過年是大多數媳婦的夢魘，若非得到婆家過年，又希望能過個好年該怎麼辦？冠軍妙方有五成媳婦表示「壓力別自己扛，請先生分擔」，顯示老公的角色相當重要，千萬別讓老公「習慣性缺席」。另有15%建議「第一年回婆家別事事搶著做，小心以後每年都你包辦」，所謂能者多勞，對於新手媳婦而言可要慎戒。第三名則是「把婆婆看做是上司，讓她佔點小便宜，拍馬逢迎不可少」，顯示婚姻必修學分當中，演技也相當重要。

2021紅包行情這樣包，過年「談錢談子」傷感情

本次調查也詢問媳婦「年節期間最不想被親友問到的事」，前三名就有兩項和錢有關，25%最不想被問到「今年年終領多少？」，其次有22%對「何時要生小孩（或第二胎）」感到反感，以及「今年包多少紅包給爸媽？」也有18%的得票率。

雖說談錢傷感情，但過年紅包金額的學問也不可不知，免得包錯而失禮。BabyHome針對包給長輩及晚輩，各進行了今年的紅包行情調查，當問到「你覺得過年包給長輩（公婆爸媽）的紅包多少才恰當？」41%會包「5000~1萬元」，亞軍38%表示「1000~5000元」即可，僅18%將長輩的紅包金額設在「1萬以上」。

至於親戚小孩的紅包金額怎麼訂？最多媽媽選擇的是600元（36%），另有四成表示會包1000~1200元，值得一提的是，仍有6%媽媽表示不包，以及往年曾流行的「送刮刮樂或彩券」今年僅有2%。

返鄉團圓，種種年節雜事讓人心煩，過年前夕許多人開始有緊張焦慮、失眠的情況，被為稱「過年焦慮症」，甚至有網媽發文吐苦水：「年假太長會讓離婚率飆高啦！」「長媳的年假…誰來救救我的厭世人生」，而今年因應疫情，有些媳婦則表示為防疫選擇「就地過年」，或許也是免回婆家接受疲勞轟炸的方法之一。身心科醫師則建議，遇到親朋好友問到尷尬或自己不想回答的問題時，可以輕鬆帶過，再轉而聊到一些時事新聞；或主動開啟另一話題，掌控聊天的主題；若真的不想回答，不妨試著婉轉的說出感覺，不失禮節又可避免談論自己的隱私。