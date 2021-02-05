懷孕女友送驚喜！男友喝「孕味」飲料吸異物怒飆店員 氣炸：有夠丟臉

一名女網友因月經遲遲不來，一驗才知自己要當媽媽了，她想了一個絕妙計畫來跟男友分享這個喜訊。她到飲料店點了一杯滿滿「孕味」的飲料，並在裡面偷偷塞了一個驚喜禮物要給男友喝，怎知男友喝到一半發現有異物，氣到當場找店員理論，原PO在情急之下只好直接向男友坦承「我懷孕了！」，但男友卻氣到不跟她說話。

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享，由於月經遲遲不來，驗孕後才發現是「兩條線」，升格當媽媽讓她又驚又喜，也迫不及待和男友分享喜訊。原PO費了一番苦心終於想到一個絕妙計畫，3日晚上她到飲料店點了一杯「萃芽綠」意味新生兒到來，再加點「芋」圓代表有孕在身，還自備玩具鏟子，請店員偷偷放入封杯，原PO滿心期待把這杯「驚喜預告」送給男友，看看男友會是什麼反應。

怎料，男友喝到一半發現飲料被放異物，氣到當場下車大罵店員「這是什麼鬼東西」，原PO見情況失控，趕緊向他坦承「我懷孕了！」，兩人不好意思地向店員賠不是，但男友氣到不跟她說話，認為原PO的驚喜「讓他很丟臉」，原PO也難過道「是我太迂迴嗎？有種喜事變蠢事的感覺」。

一名剛得知懷孕的女網友製造驚喜想跟男友分享喜訊，她特製一杯「孕味」飲料要給男友喝，怎知男友喝到一半吸到異物，當場氣到飆罵店員，意外讓「喜事變蠢事」。圖擷自 爆怨公社

文章曝光後，引起網友熱烈討論，許多人都表示，「這梗真的很難懂」、「沒人看懂妳想表達什麼意思」、「妳是電視劇看太多嗎？」、「人家都說女人心海底針，妳的針根本是鬼針草等級」、「年輕人的世界好難懂」；也有人直呼店員有夠衰，「妳為什麼要害店員？」、「最無辜的是店員好嗎！」、「當店員真的很不容易，還要幫妳背鍋」。

另外，也有網友建議「直接拿驗孕棒到他面前，很困難嗎？」、「送他小寶寶衣服」、「直接講啊」，還有人開玩笑地說「驗孕棒塞進飲料裡面，他絕對嚇到秒懂」。