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年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友一語道破：想吃就自己來

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO抱怨婆婆心繫女兒，讓好好的年夜飯總是充滿委屈。年夜飯示意圖／本報資料照
原PO抱怨婆婆心繫女兒，讓好好的年夜飯總是充滿委屈。年夜飯示意圖／本報資料照

一年到頭最令人期待的就是年夜飯，許多人在外打拼一年後回到家裡，熱熱鬧鬧的與家人一同吃上一餐，也意味著全家團圓。但有女網友抱怨，自家婆婆每年除夕圍爐總是簡單的一餐，買了蝦子和佛跳牆也只是為了初二返家的女兒、女婿，她心生不平表示「好的輪不到妳，要做事妳就是媳婦」。

一名女網友於《靠北婆婆2.0》上發文表示，又到了除夕圍爐的日子，每年的這個時候她總是心情低落，因為每年的圍爐，餐桌上總是簡單的火鍋料、海帶、豆乾、滷蛋及筍絲。有一年婆婆分享自己買了蝦子跟佛跳牆，但飯桌上卻遲遲不見這兩道料理的身影，老公好奇詢問，婆婆卻表示，「菜這麼多，吃不完」，讓原PO不禁感嘆，「人家是要留到初二，等她女兒、女婿回娘家時吃的，輪不到我們，所謂的除夕圍爐，人家想的是和她的孩子們團圓，而我們這些外姓人，只是要我們幫忙打下手及飯後洗碗罷了」。

有網友留言表示，「好慘的菜色喔，我以為是前菜」、「媳婦永遠是外人」、「沒叫你煮就偷笑了」、「可能婆婆比較寵女兒吧」、「只能說心境很重要，自己覺得自己是外人，永遠都會是外人」、「媳婦跟女兒就不一樣，可以不要比較嗎？」。

但也有網友表示，「想吃什麼自己準備啊！」、「要吃什麼自己來！」、「兩權相害取其輕，化被動為主動。與其期待別人賞賜佳餚，不如自己大方花錢準備個幾道自己愛吃的」、「等別人改變不如自己轉念」、「改訂年菜寄回去給婆家拜拜也行啊！」。

婆媳紛爭 除夕夜

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