送禮盒被男友媽餵垃圾筒嫌沒sense 真相曝光原來是踩到雷

春節將至，台灣人普遍習慣互相贈送年節禮品祝賀新年，不過你知道送禮也有一些要注意的「眉角」嗎？一名女大生抱怨，她寄送年節禮盒給男友父母，竟被對方直接丟棄，還打電話要男友轉告她不要這麼沒sense，而男友竟也不幫她說話，讓她心寒不已。

一名女大生近日在學生論壇Dcard上發文，表示自己平常頗受男友爸媽照顧，春節期間她也無法親自上門拜年，便提前訂好鳳梨牛軋糖禮盒寄到男友家，沒想到卻因「沒常識」讓美意整個走調。

由於男友爸媽分別是醫生與護理師，而鳳梨諧音「旺來」，但醫護業務增加並非好事，故男友媽收到禮盒後，第一反應是直接丟進垃圾筒，接著就打電話向男友抱怨女大生「很瞎」、「沒常識」，怒言「現在疫情都這麼嚴重了到底是多沒sense」，要男友一定要跟她說明，「避免她繼續出去丟臉」。

嚴厲指責讓剛好在旁的女大生全程收聽，覺得委屈又難堪，因為她身邊親友沒有醫護人員，完全不懂這方面的禁忌。而男友掛完電話後也沒有安慰她，還告訴她「不能送鳳梨真的是常識，這次我沒辦法幫你說話」，酸言酸語讓她更覺得心寒，難過的說未來不知該怎麼面對男友，也反感跟對方父母再次見面。

此事網友看法兩極，一派認為原PO確實生活常識不足，也沒有先問男友他爸媽的喜好就送，連累男友挨罵。而且近來醫護人員真的忙到爆炸，難怪會生氣，建議原PO過幾天雙方都冷靜後，跟對方道歉自己社會經驗不足。另一方則斥責男友媽小題大作，把別人心意隨便丟掉也太過頭，而且並非每個人背景都相同，憑什麼認為「常識」人人都要懂？

日前衛生福利部桃園醫院出現院內群聚事件時，有民眾送了500個鳳梨酥為醫護打氣也引起討論，不少網友都直呼「母湯」，但也有人認為不需迷信。