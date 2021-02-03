夫氣炸！妻每3月花萬元做造型 過年還預約3萬6明星御用造型師

女為悅己者容，平時花錢做造型難免，但為做造型花36000元，另一半能忍氣吞聲嗎？一位人夫在臉書「靠北婚姻2.0」貼文抱怨，老婆雖在家照顧小孩，但每季都會做一次造型，12月才花16500元換新造型，至今才過一個月，又來撒嬌說要換造型，並強調說這次造型師是大陸一線明星御用造型師，很難得有檔期可預約，怎知一問價錢要花36000元，老公急忙打消老婆此念頭，「在家顧小孩真的有需要做這麼貴的造型嗎？」

原po文中表示，老婆很喜歡弄新造型，平常3個多月會做一次造型，平均花費大約2萬之內，最近一次弄新造型是在12月，那次花了16500元，「還勉強可以接受」。

日前老婆又提說要去做造型，她強調這次造型師都在大陸幫一線明星做造型，因為疫情關係才留在台灣，她還說剛好有檔期可以預約。原po想快過年了，為讓老婆開心一下，回說「那就去吧」。然後原po順口問說「價格怎麼算」時，老婆卻支支吾吾起來，只說「比平常貴一點，因為過年前美容店都會加價」，最後在原po追問之下真相大白，原來這次換造型要價36000元，而且「須先付訂金10000元，才能預約檔期」。

「36000元叫做貴一點點，真的不能接受」，原po抱怨說「剪一顆頭理髮造型要花36000元，真的花不下手」，「如果是跟平常一樣的造型費用，沒問題」，「但要找的這個造型師要花36000元，真的沒辦法認同，我的收入又不是幾十萬起跳」，況且12月才做的造型，「在家顧小孩真的有需要做這個貴的造型嗎？」老婆為此氣得跟原po翻臉，冷漠相待。

網友看完貼文後，一面倒的幫原po叫屈「哇，比我當年新娘造型還貴很多」、「女人打扮自己是應該的，但也要適可而止」、「那個三萬六可能可以給我用一輩子了」、「這誇張，就算你月入數十萬也不是這樣花呀！36000現在有很多人都還賺不太到欸」、「貧窮限制了我的想像，半年花6000用頭髮，我都心疼了」，也有網友嘲諷說「你家夫人要登台表演是嗎」、「是頭髮上裝飾鑽石還黃金啊」、「我覺得倒不如把錢拿去整形比較值得」，但也有網友為人妻忿忿不平的表示「女人就是要當黃臉婆嗎？誰說在家照顧小孩就不用做造型」。