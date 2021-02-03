一有動靜樓下婆婆就登門！人妻一招克服 網友大嘆佩服

因為和長輩生活習慣不同，或是想擁有夫妻的自由世界，許多人婚後不願和爸媽同住。近日，一名女網友分享自己的婚後生活，她提到住樓下的婆婆只要聽到樓上傳來聲響，就會馬上奔上樓關心。一開始婆婆的舉動讓這位人妻苦不堪言，但她換個方向想通後所有問題迎刃而解，正面想法讓網友大呼佩服。

一名女網友在「Dcard」分享自己的婚後生活，她提到自從有了孩子後為了更大的生活空間，加上公婆年事已大，和老公討論後選擇全家搬進電梯大樓，只不過原PO和老公小孩住樓上、公婆住樓下。不料新生活開始後，只要樓上一有動靜婆婆馬上就打電話關心，後來甚至變本加厲，原PO大嘆不論剛進家門、半夜起床餵小孩，婆婆都會衝上樓敲門關心。

對於婆婆各種「關心」舉動，原PO表示起初也會覺得被侵犯、沒隱私，但她後來轉念一想，公婆住得近也不全是壞事，除了能請他們幫忙帶小孩，原PO還提到婆婆的手藝很好，身為下廚「初學者」的他們，一時片刻是無法學起來的。原PO後來還補充，不論能否接受婆婆舉動，開心也是一天、不開心也是一天，不如轉念讓自己往後能開心過日子。

原以為是抱怨婆婆的憤世文，想不到結尾卻是滿滿正能量，原PO的婆媳之道曝光後引起網友熱議，眾人紛紛表示「我覺得妳的想法跟心態很棒」、「佩服妳的轉念…我完全無法接受這種被監視的感覺」、「這樣蠻好的，假如哪天妳們夫妻發生什麼事都沒聲音的時候，婆婆比較容易察覺到不對勁」；但也不是所有網友都能接受，有人表示「我是完全沒辦法接受，動不動就來敲門壓力很大」、「被時刻盯著關心跟監視只有一線之隔」。