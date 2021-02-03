快訊

春節不想工作！工程師拒帶電腦回家被開除 公司判賠84萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一有動靜樓下婆婆就登門！人妻一招克服 網友大嘆佩服

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻在「Dcard」分享婚後生活，她表示住樓下的婆婆只要聽到樓上傳來聲響，便會立刻上樓敲門關心。示意圖／ingimage
一名人妻在「Dcard」分享婚後生活，她表示住樓下的婆婆只要聽到樓上傳來聲響，便會立刻上樓敲門關心。示意圖／ingimage

因為和長輩生活習慣不同，或是想擁有夫妻的自由世界，許多人婚後不願和爸媽同住。近日，一名女網友分享自己的婚後生活，她提到住樓下的婆婆只要聽到樓上傳來聲響，就會馬上奔上樓關心。一開始婆婆的舉動讓這位人妻苦不堪言，但她換個方向想通後所有問題迎刃而解，正面想法讓網友大呼佩服。

一名女網友在「Dcard分享自己的婚後生活，她提到自從有了孩子後為了更大的生活空間，加上公婆年事已大，和老公討論後選擇全家搬進電梯大樓，只不過原PO和老公小孩住樓上、公婆住樓下。不料新生活開始後，只要樓上一有動靜婆婆馬上就打電話關心，後來甚至變本加厲，原PO大嘆不論剛進家門、半夜起床餵小孩，婆婆都會衝上樓敲門關心。

對於婆婆各種「關心」舉動，原PO表示起初也會覺得被侵犯、沒隱私，但她後來轉念一想，公婆住得近也不全是壞事，除了能請他們幫忙帶小孩，原PO還提到婆婆的手藝很好，身為下廚「初學者」的他們，一時片刻是無法學起來的。原PO後來還補充，不論能否接受婆婆舉動，開心也是一天、不開心也是一天，不如轉念讓自己往後能開心過日子。

原以為是抱怨婆婆的憤世文，想不到結尾卻是滿滿正能量，原PO的婆媳之道曝光後引起網友熱議，眾人紛紛表示「我覺得妳的想法跟心態很棒」、「佩服妳的轉念…我完全無法接受這種被監視的感覺」、「這樣蠻好的，假如哪天妳們夫妻發生什麼事都沒聲音的時候，婆婆比較容易察覺到不對勁」；但也不是所有網友都能接受，有人表示「我是完全沒辦法接受，動不動就來敲門壓力很大」、「被時刻盯著關心跟監視只有一線之隔」。

婆婆 夫妻 Dcard

延伸閱讀

公婆盼她初二別回娘家！理由曝光網友怒：回好回滿

每年至少感動12次、每月上繳6成薪 女友「婚前3共識」嚇壞他

男友為PS5直接放鴿另一半 網：叫他抱著PS5睡

不滿紅包收太少！人妻逼老公與兄弟絕交 網嘲：祝妳下場喜宴會賺

相關新聞

一有動靜樓下婆婆就登門！人妻一招克服 網友大嘆佩服

因為和長輩生活習慣不同，或是想擁有夫妻的自由世界，許多人婚後不願和爸媽同住。近日，一名女網友分享自己的婚後生活，她提到住樓下的婆婆只要聽到樓上傳來聲響，就會馬上奔上樓關心。一開始婆婆的舉動讓這位人妻苦不堪言，但她...

公婆盼她初二別回娘家！理由曝光網友怒：回好回滿

過年期間依照傳統習俗，已婚的兒女為求團圓，除了除夕夜及大年初一在男方家度過，初二皆會安排回娘家與家人同歡。有女網友分享，今年生了小孩，但公婆卻希望原PO初二別回娘家，荒謬理由讓她氣憤直呼，「到底是憑什麼犧牲我不能回娘家啊？」

每年至少感動12次、每月上繳6成薪 女友「婚前3共識」嚇壞他

有男網友於討論區發文，指與女友進入談婚論嫁的階段，不過女友提出結婚條件，如每月輪流交出6成薪金作家庭基金、每年要讓對方「至少感動12次」等，令他對婚姻感到卻步，不知相關要求是否正常。帖文引起熱議，不少網友認為樓主女友控制慾強，認為婚前有必要計劃好將來，惟財產或開支分配等則要認真溝通，以免日後起爭執。

親餵好？瓶餵好？兒科醫師教妳母奶正確餵法

平平都是母奶，親餵和瓶餵有差嗎？親餵怕寶寶長牙後會咬破乳頭、在外面找不到哺乳室；瓶餵怕擠不乾淨會塞奶、發炎。親餵vs.瓶餵，到底哪一種餵法比較好？

【說上幾句話】高翊峰／下一手關於意義的棋

我：為什麼？

【閱影人生】楊子峯／電影《燕》：花開之時，心有依歸

秋冬離去，春夏歸來，是燕子在人們眼中的特性。為躲避寒冬，燕子須離巢飛向另一處溫暖之地，時常遷徙的牠們並非不戀家，度過寒冬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。