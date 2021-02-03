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公婆盼她初二別回娘家！理由曝光網友怒：回好回滿

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO公婆盼她「初二別回娘家」，理由曝光引起網友熱議，示意圖。圖／Ingimage。
原PO公婆盼她「初二別回娘家」，理由曝光引起網友熱議，示意圖。圖／Ingimage。

過年期間依照傳統習俗，已婚的兒女為求團圓，除了除夕夜及大年初一在男方家度過，初二皆會安排回娘家與家人同歡。有女網友分享，今年生了小孩，但公婆卻希望原PO初二別回娘家，荒謬理由讓她氣憤直呼，「到底是憑什麼犧牲我不能回娘家啊？」

一名網友於《靠北婆婆2.0》上發文分享，她公婆的老家都在彰化，今年喜獲新生兒，公婆便希望原PO與先生在初二時將孩子帶回彰化給親戚看，還為此辦了三桌外燴，公公甚至放話表示，「你們那天一定要回娘家嗎？」、「如果今年不回去，明年就一定要回彰化」。

原PO與丈夫向公公詢問細節，發現公公請的親戚大多定居北部，且都有看過她的小孩，因此認為公婆要求「不回娘家」極不合理。原PO也提到，自己的舅舅在初二時也會請阿姨們及嫁出去的表姊妹們一同吃飯、敘舊，加上爸媽就她一個獨生女，不准回娘家的概念讓她不甚理解。對此，原PO堅定立場表示，「這種事，沒得妥協！有一就有二 No way！」。

有網友留言表示，「可以跟公公說：不然我們改成除夕回娘家，初二回婆家也是挺好的」、「真的好奇怪！自己初二可以回娘家，要求媳婦不要初二回娘家，真的是無言，還好我都除夕就回娘家了！」、「一年也才幾次回自己家而已，連這機會都要剝奪」、「堅定立場不用妥協，初二娘家回好回滿」。

但也有網友理性表示，「協調看看能不能換時間！長輩會這樣希望也沒什麼錯」、「回老家這件事真的沒有那麼嚴重，只是看時間如何互相配合而已」。

除夕夜

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