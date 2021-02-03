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每年至少感動12次、每月上繳6成薪 女友「婚前3共識」嚇壞他

香港01 / 安祖娜／報導
有男網友於討論區分享，指與女友討論未來生活規劃時，對方竟認真列出3大結婚條件。示意圖／ingimage
有男網友於討論區分享，指與女友討論未來生活規劃時，對方竟認真列出3大結婚條件。示意圖／ingimage

結婚成立家庭不容易，大大小小的家事也由夫妻2人共同承擔，一旦價值觀不同達不到共識，隨時影響感情。有男網友於討論區發文，指與女友進入談婚論嫁的階段，不過女友提出結婚條件，如每月輪流交出6成薪金作家庭基金、每年要讓對方「至少感動12次」等，令他對婚姻感到卻步，不知相關要求是否正常。帖文引起熱議，不少網友認為樓主女友控制慾強，認為婚前有必要計劃好將來，惟財產或開支分配等則要認真溝通，以免日後起爭執。

男網友於PTT討論區撰文，稱近日與女友計畫將來，考慮步入婚姻。他指與對方討論婚後「一起共同遵守的事」時，女友提出了數項條件，令他對頓時感到卻步。

製圖／香港01
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女友的3大條件令男網友感到「壓力山大」，他認為婚前最重要的，是想清楚想與對方結婚的原因，而非仔細討論日後所有會遇到的生活問題，如生兒育女後小孩的教育問題，「有必要搞得像開會一樣做成決議嗎？」。因此他不禁向網友求救：「我當下有點傻眼，請問這樣是正常的嗎？」

帖文引來網友熱議，不少人認為婚前能認清雙方的價值觀、對生活各方面的想法是必要的事，對於婚後生活的安排及期望，亦應事先溝通達成共識，「價值觀不談以後會吵架，重點是了解彼此想法」、「婚前討論好各項議題很重要，可以明白雙方的各種觀念」、「你覺得不正常應該要直接跟對方提出，難道網友都說正常你就吞下去了」、「權利義務說清楚，總比事後在牽扯不清好多了」。

也有網友認為女友提出的條件不合理，質疑相關要求已反映兩人仍未適合結婚，「這就不叫『共同』基金啦，是女生安全感基金」、「看到12次感動就覺得她不適合走入婚姻」、「12次感動，是言情小說還是兩性雞湯專家看太多了嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》

結婚 夫妻

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