年夜飯、回娘家…婆媳戰場升溫 小心五大地雷破壞過年氣氛

每逢春節連假，多數人最困擾的就是得應付沒完沒了的走春親戚，然而對不少已婚女性來說，比親戚問話更可怕的是「婆媳朝夕相對」，彼此間生活不同調，不只年夜飯怎麼煮有意見，連小孩怎麼教、年禮怎麼送都可能引發戰爭，地雷到處都是，閃都閃不掉！

雷點一：戰爭從大掃除開始醞釀

春節傳統講究「除舊佈新」，全家一起大掃除迎接新年，不過常有媳婦抱怨，婆婆節儉惜物，看什麼都覺得未來大有用處，什麼都不肯丟，結果家裡處處是垃圾，掃前掃後毫無變化。更氣人的是，若是看不慣老公小孩賦閒在旁，喊來一起清掃房屋，還可能面臨婆婆碎念、教育的情況，再好脾氣都受不了。

雷點二：廚房成戰場 年夜飯到底聽誰的

除夕團圓飯是春節重頭戲，從採購備料到洗切烹煮，需要從早忙到晚，比上班還辛苦。可惜俗話說「一個廚房只容得下一個女人」，婆媳湊在一起煮飯，若能配合還好，若是從口味到菜色都南轅北轍就悲劇了，我嫌你菜色隨便不夠隆重，你嫌我重油重鹹太不健康，簡直是無解難題。如果家裡還有拜拜的習慣，還要準備各式拜拜用品、牲禮等，更讓人筋疲力盡。

婆媳共用廚房示意圖。 圖／截自IKEA廣告影片

雷點三：初二回娘家 到底是誰要回家

好不容易捱過大掃除、除夕夜等身累心更累的日子，總算等到初二，媳婦可以回娘家當耍廢小公主時，問題又出現了。不少網友抱怨，婆家擋媳婦回娘家的理由千奇百怪，如「平常就有回去了過年不用特地回去啦」、「先回我（婆婆）娘家拜拜再回去」、「不留下來幫忙回去幹嘛」，甚至還有網友表示，婆婆不讓媳婦回娘家是因為「小姑要回來」，要媳婦留下來「鬥三工」，讓眾人聽了白眼翻到天邊。

雷點四：小孩太可愛 親戚人人都要捏一下

過年期間是親戚間相互拜訪的高峰期，趁著春節走春聊聊近況、交換紅包，喜氣又吉利。不過，這對有小孩的媳婦而言就不見得是喜事了，因為小朋友可愛軟嫩，大人見了都喜歡逗弄一番，偏偏小孩抵抗力差，大人又非個個注重衛生，經過一番蹂躝後可能會起疹子、發燒，難受的樣子讓父母看了都心疼。不少媳婦抱怨，阻止親戚隨意親、摸小孩時，婆婆似是面子過不去，常會開口幫腔「摸一下沒事啦」、「人家就看他可愛」、「畢竟是長輩」，讓媽媽們拳頭都硬了。

雷點五：什麼都要管 婆婆干涉小孩教養方式

什麼都能忍，事關小孩不能忍！除了前面提到放任親戚亂摸小孩外，媳婦們最大地雷就是小孩的教養問題。春節連假長，就算是與公婆分開住的小家庭也會帶著小孩回去小住幾天，隔代教養差異問題便浮出水面了。媽媽對孩子的規範常會遭到婆婆的干涉或反對，出現如「小孩愛吃就給他吃，過年零食多吃一點沒關係啦」、「玩具不玩放著就好，阿嬤再收」、「媽媽不給啊？她壞壞，來阿嬤惜，這個給你」等狀況，乖寶寶過個年就變成「慣寶寶」，讓媳婦們氣到想立刻帶小孩回家。

與長輩共同生活，常因對小孩教養方式不一致產生爭執。 圖／pakutaso

除上述之外，春節期間婆媳易開戰的狀況還有強迫配合集體行動、必須早起不能賴床、催生、紅包金額等等，雷點遍佈，一不小心就會兩敗俱傷，也難怪不少女性會故意將上班時間排在春節期間，或盡量減少待在婆家的時間，畢竟不能撕破臉……就只好躲囉。