男友為PS5直接放鴿另一半 網：叫他抱著PS5睡

有這款男友，我該分手嗎？一名女網友po文抱怨男友為了排PS5，臨時傳訊息給她，希望把已經安排好的飯局延後，讓已經推掉跟父母親有約的她，氣的大罵髒話，還抱怨男友「一台PS5就可以讓你直接無視我，放我鴿子」，惹得網友一面倒的要女網友「叫他抱著PS5睡」。

原po在Dcard貼文表示，自己是在婚宴會館任職，原本下班後要跟男友一起去吃飯，所以事先還特地跟經理說「當天不能加班」，誰想到下班後看到男友傳來的訊息，「寶貝，我今天先不過去，PS5辦太久了，我們明天再去吃飯好了」，氣炸的原po回說「我都叫我爸媽不要來了」，更抱怨「你也不提早說」。

原po最後無奈的說「提前三個星期就跟男友約的時間，卻因一台PS5，就可以無視她的存在，直接放鴿子」。

有網友在看完貼文後直接留言建議原po「不用分手，把男友禁慾一個月吧」、「叫你男朋友去跟PS5做愛吧」，也有網友回應「我會超不爽」、「下次換你放他鴿子」，更有網友說「好奇後續」，原po留言回應說「很不爽，所以他的遊戲機沒收，我氣到差點沒直接賣掉」。