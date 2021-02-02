開會走光！社團學長竟大喊「妳奶露出來了」 女大生羞愧落淚

近日因為藝人鄭家純（雞排妹）控訴在尾牙遭廠商吃豆腐，讓外界格外重視女性被性騷擾事件。一名女大生發文透露，一次學校社團開會時，她因為手肘靠在桌面，姿勢微蹲，導致胸部不慎走光，然而社團學長卻大聲提醒「欸妳奶頭露出來」，女大生頓時感到羞愧，事後崩潰大哭。

原PO在Dcard發文表示，近日因為學校社團辦活動，所有幹部都要聚在一起開會，當時大家坐在一張長桌，但因為椅子不夠，原PO只能站著開會，而當時她的手肘靠在桌面，身體姿勢呈現微蹲，在這過程中，胸部不慎走光。

原PO沒注意到走光，反倒是坐在右手邊的學長看到了，但該名學長沒小聲提醒她，反而在一片安靜的會議現場大聲說「欸妳奶頭露出來」，原PO接著說道，當時所有人都回頭看她，頓時整個羞愧感湧上來，只敢小動作喬一下衣服和內衣，怎料學長繼續說「欸妳露點欸！」、「快喬啊」。等到會議結束後，原PO直接躲到旁邊哭了出來。

原PO也透露，之所以會走光可能是因為開會前去排練舞蹈，讓內衣歪了有空杯，「而且我的衣領並沒有很開，就一般素T那樣，我覺得要能看進去也是喬了一些角度，特別要注意才能看到奶吧？」

貼文一出，網友紛紛表示，「這算性騷擾了吧」、「社團活動最討厭這種刷存在的噁男」、「吿他，這麼多人都聽到了」、「噁，這種事情小聲講就好了」、「真的太誇張了，這種人真的很沒品，都不會顧及別人的感受自以為幽默是嗎」。