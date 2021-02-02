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過熱！女兒有嚴重皮膚炎 婆婆拒裝冷氣還嗆：流汗可排毒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名住在高雄的媽媽分享，自從住進婆婆家就不曾吹過冷氣，直到現在孩子出生，有出現異位性皮膚炎的症狀，沒想到婆婆仍拒絕裝冷氣。 示意圖／ingimage
一名住在高雄的媽媽分享，自從住進婆婆家就不曾吹過冷氣，直到現在孩子出生，有出現異位性皮膚炎的症狀，沒想到婆婆仍拒絕裝冷氣。 示意圖／ingimage

現在大多數家庭應該都會在家中裝設冷暖空調，不管是冬天太冷或夏天超熱都不用怕！但日前一名住在高雄的媽媽便分享，自從住進婆婆家，就不曾吹過冷氣，直到現在孩子出生，有出現異位性皮膚炎的症狀，沒想到婆婆仍拒絕裝冷氣，甚至還反嗆「流汗可以排毒」，此舉讓原PO相當崩潰。

原PO在臉書粉專《靠北婆婆2.0》上投稿詢問，「有人家裡也是沒裝冷氣的嗎？」並說明雖然最近天氣非常冷，但自己是住在高雄，所以夏天會非常熱，直到女兒出生後發現有異位性皮膚炎，但婆婆卻仍堅持「流汗可以排毒」所以不裝冷氣，讓原PO無奈表示「我都已經跟婆婆溝通了老半天還是講不贏她」。

對此，原PO也補充「不要問我老公去哪了，或是為什麼不搬出去」，她解釋道，老公都在忙工作，完全不管婆媳之間的紛爭，加上礙於私人因素，目前也無法搬離婆家。

此文一出，許多網友一面倒的建議「跟老公拿錢裝冷氣，然後霸氣的跟婆婆說，從今天開始，全家水電費都我繳」、「買一台移動冷氣放在房間，她問就說是除溼機」、「自己出錢裝在自己房間，再加個獨立電錶，一塊錢都不要欠她，看她還叫什麼」、「夏天就帶女兒回娘家避暑，等換季再回婆家」。

更有留言大罵道「「小孩是要排什麼毒？高雄沒冷氣對小孩也太殘忍！小孩體溫本來就比成年人高」、「我猜要是生兒子的話，妳婆婆就買了，南部的很多還是重男輕女」、「老公無能、老婆不自立自強能怎樣？那就繼續熱下去啊」。

婆婆 異位性皮膚炎

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