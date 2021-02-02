月經遲到！妹妹祭出「屁股神功」 她晚上見紅嚇傻：好神奇

許多女性對生理期又愛又恨，如果準時來，總是希望趕快結束，如果延遲很多天，就會擔心身體是否出狀況。近日一名網友發文表示，自己的生理期遲到一個禮拜，妹妹得知後，竟用屁股撞向她的屁股，還篤定表示「這樣就會來了」，神奇的是，當晚她的大姨媽還真的來報到。

原PO在Dcard發文表示，自己的生理期都很準時，但這個月卻整整晚一個禮拜，連比她晚來月經的妹妹都來了，令她相當苦惱。原PO也將擔憂告訴妹妹，沒想到妹妹突然叫原PO站起來，接著用屁股撞向她的屁股，還表示「這樣就會來了」。

原PO面對妹妹「突襲」感到荒謬，本來以為是開玩笑就沒當真，然而到了晚上，她的大姨媽竟神奇地來報到。原PO也透露，自己月經來時都不會腰痠，沒想到這次被撞一下，就出現和妹妹相同的腰痠症狀，這情形讓原PO不解，發文詢問網友是否有相似經驗。

貼文一出，引起網友紛紛回覆，「妹妹是大姨媽神，只是一直隱藏她的身份，看妳如此苦惱，決定幫妳一把」、「有互撞屁股的傳說」。

據《自由時報》報導，女生經期確實會互相影響，人和動物一樣都會受到費洛蒙影響，加上如果有相似的生活習性、飲食環境等，就可能出現「月經同步化」，但不代表百分之百發生，但據醫師觀察，女性身邊時常有這情形發生。