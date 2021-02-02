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不滿紅包收太少！人妻逼老公與兄弟絕交 網嘲：祝妳下場喜宴會賺

香港01 / 朱利安
有人妻發文批評丈夫相識15年的兄弟給太少紅包，指他們裝瘋賣傻佔便宜。圖片來源／ingimage
有人妻發文批評丈夫相識15年的兄弟給太少紅包，指他們裝瘋賣傻佔便宜。圖片來源／ingimage

出席婚禮包多少紅包向來都是學問，然而有人妻最近在網上發文怒斥丈夫15年好兄弟們的紅包「包出來的金額笑死人」，遠比自己的閨蜜包的還少，形容他們裝瘋賣傻佔便宜，甚至翻看禮金簿後逼丈夫與兄弟絕交。貼文引來熱議，但網友紛紛反罵原PO勢利，只用金錢衡量一切，反而取笑她「先離婚再結一個能包均值的老公不就好了」。

該名人妻在臉書粉專「靠北老公2.0」投稿，表示丈夫有一群相識15年以上的好兄弟，但部份人出席她跟丈夫的婚禮只包了2,600元，更有兄弟「2個大人、2個小孩」出席卻只給6,600元，讓她直斥厚臉皮，「包出來金額笑死人，4年大學同窗又聯絡10年以上，來喝你的喜酒卻這麼摳」。

她續指，婚宴在5星級酒店舉行，全是高檔菜色，每桌成本3.2萬元，「每人至少給3,200元禮數才對」，質疑丈夫的朋友出社會工作多年，理應知道在台北擺酒的行情，包少的話便應禮到人不到，「裝傻拿鄉下行情來包紅包很明顯就是要佔你便宜，厚臉皮吃喜酒就會比較香嗎？」

人妻以自己閨蜜比較，稱她們全都包3,600元以上，「看看我閨蜜的心意比你那些哥們強太多了」，繼續炮轟丈夫的好兄弟一心只想佔他們便宜，「口頭上稱兄道弟，實際上有機會就佔人便宜」。她表示，翻看禮金簿時非常憤怒，便把禮金簿擺在丈夫面前，並要求他盡快與「假兄弟」斷絕來往，批評丈夫卻充耳不聞，直言「不信我的話，以後吃虧不要跟我抱怨」。

不過，網友看過貼文內容後一面倒怒轟原PO，認為她眼中只有金錢，反諷她「下次結婚記得在喜帖上註明：限包3,600元以上」、「祝妳下場喜宴會賺！」；也友不少人替原PO丈夫感到擔憂，「這位老公沒好日子囉」、「妳也是用老公的月薪衡量他愛不愛妳的吧？」，並強調只要朋友前來祝福，根本不應計較人情多少，「如果朋友是從遠方來的，願意花時間與金錢來祝福我，就算不包我都很感謝」。

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文章授權轉載自《香港01》

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