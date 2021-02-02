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打遊戲重要！他吃飯不等人 錢都沒付要女友「刷碗抵債」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友抱怨男友極度沒耐心，不僅吃飯催促吃快點，某次還要求「3分鐘內」吃完，時間一到就立刻走人，留下她獨自一人在店裡。圖片來源／ingimage
一名女網友抱怨男友極度沒耐心，不僅吃飯催促吃快點，某次還要求「3分鐘內」吃完，時間一到就立刻走人，留下她獨自一人在店裡。圖片來源／ingimage

玩手遊重要勝過陪女友吃一頓飯？日前一位女網友發文抱怨男友非常沒有耐心，每次只要自己吃飽就會開始催促她吃快一點，最誇張的就在前幾天兩人相約出遊吃火鍋時，男友不只「限時3分鐘」要她立刻吃完，甚至不耐煩地當場走人回民宿，獨留沒帶錢包的她在火鍋店裡，打電話叫男友回來付錢甚至還被殘忍掛掉，徹底心寒的她只好對男友提出分手

原PO在臉書社團「靠北星座」發文抱怨獅子座男友不只超級沒耐心，還會在吃飯時不斷催促「妳好了沒？要吃多久？」、「妳再吃這麼慢，下次我就不等妳了！」等語，原PO聽了卻只能無奈地加快吃飯速度。

原PO就分享前幾天跟男友去旅遊時，由於她吃火鍋習慣菜肉分開慢慢煮，所以事先就告訴男友會慢慢吃，希望男友可以等她，男友當下也答應了。怎知，男友花了20分鐘就吃完火鍋，再等了5分鐘後就開始罵她浪費時間，還認為她把菜肉分開煮的習慣很矯情，語帶威脅地強迫她，「我再給妳3分鐘全部吃完！」、「我說會等妳，但妳不能讓我等這麼久」，原PO只好拚命狂吃，但3分鐘後還是沒吃完，豈料男友時間一到就立刻起身走人，剩下原PO傻眼的留在原地。

更誇張的是，男友走後傳訊息告訴原PO要自己先回民宿，要她自己搭車回去，但她把錢包先放在男友身上，男友甚至沒結帳就走人了，打電話叫男友回來店裡付錢，男友竟回「我在打傳說排位，現在沒空，沒錢妳就留在那邊刷碗」，原PO被殘忍掛斷電話後忍不住哭了，最後是男店員看她自己一個人在哭，幫她付了餐錢，並多給500元讓她搭車回去。

原PO終於回到民訴後，男友不只完全不關心她怎麼回來，竟還躺在床上打傳說。心寒不已的她想到男友只顧自己享受，完全不在乎她的感受，便向男友提出分手。不過男友卻反過來哀求再給他一次機會，原PO坦言「不知道要不要再相信他」。

貼文曝光後，引起許多網友一面倒留言支持原PO放生，「誰敢催我吃火鍋我一定放生」、「這種男生不分手留著過年嗎？」、「可以分手了...然後考慮一下男店員」、「我覺得爛人就是爛人，跟星座沒關係」、「分手吧！這種人認為電玩比妳還重要，如果現在不懂得珍惜妳，以後也不會」。

原PO回到民宿後見到男友竟還躺在床上打排位，心寒不已的她便向男友提出分手。圖擷自靠北星座
原PO回到民宿後見到男友竟還躺在床上打排位，心寒不已的她便向男友提出分手。圖擷自靠北星座

情侶 火鍋 分手

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