他提親被開「600萬聘金」 原因曝光後全網直呼：快逃啊！

結婚是兩個家庭的事，因此需要男女雙方好好協調，以避免意見不合而撕破臉。日前一名網友便分享，自己的朋友日前去提親，女方家竟要求600萬聘金，而開出天價聘金的「原因」曝光後，不少網友都直呼「快逃啊！」

原PO在PTT的閒聊板上發文表示，自己剛剛聽到朋友去提親，結果女方家要求600萬聘金，追問之下原因竟是「要給弟弟買房」，因為如果姊姊嫁了，就無法再支付錢給弟弟，所以要求要一次付清600萬，讓他不禁想問「這樣正常嗎？」

此文一出，不少網友看到這誇張的行徑，紛紛留言「這只是前菜」、「快逃啊！」「60萬都太多」、「這種岳父母哦…如果新娘沒有擋，這一家都是賊，串通好的」、「這是贖身的概念嗎」、「第一刀就要刮你600萬XD，你以後好自為之」、「這種唷，算了吧！給了六百萬，誰知道後續會怎樣？」、「你如果拿的出600萬…那以後還有很多600萬要你付」、「很多人都會被迫幫忙養家人，結婚後問題就轉移到另一伴」，雖然有網友認為這是幻想文，但也有遇過類似經歷的網友表示「自己家有遇到直接要房子的」。